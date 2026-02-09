Запасы дров "тают" из-за сильных морозов — как дотянуть до конца отопительного сезона

Мужчина берет дрова для отопления. Фото: УНИАН

Дрова до сих пор являются популярной заменой газа и электричества для отопления. Сколько их нужно, во многом зависит от погоды зимой. В этом году морозы сильнее, чем раньше, поэтому многие люди не успели заготовить достаточно дров. Поэтому возникает вопрос — как обогреть дом и одновременно сэкономить топливо.

О том, как уменьшить расход дров зимой, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн объяснил лесник Николай Коваленко.

Как экономить дрова в морозные дни

В холодную погоду расходы на отопление могут резко возрастать. Лесник советует несколько способов сэкономить топливо:

Комбинация пород древесины: твердые породы горят долго, а мягкие быстро прогревают помещение. Использование сухих дров: древесина с высокой влажностью тратит энергию на испарение воды, что снижает эффективность отопления.

"Если хотите надолго согреть дом — обязательно нужно закупить и мягкие, и твердые породы дров. Сначала хорошо прогреваете печь до появления в ней углей, а затем закладываете несколько поленьев твердых пород на ночной режим горения, с ограниченной подачей кислорода, чтобы дрова тлели. Таким образом вы надолго согреете дом даже в сильные морозы", — объясняет Коваленко.

Также эксперт советует позаботиться о теплоизоляции и настройке подачи воздуха в печах и котлах в теплое время года. Это поможет контролировать скорость сгорания дров и сэкономит топливо.

Сколько дров нужно на зиму и когда их лучше заготавливать

Отопительный сезон длится примерно пять месяцев. За это время для дома площадью около 100 кв.м со средней теплоизоляцией понадобится 8-12 кубометров дров. Ориентировочная цена одного кубометра — около 2 400 грн, поэтому расходы за сезон могут достигать 24 000 грн.

Отопление дровами также имеет свои особенности, которые стоит учитывать:

требуется отдельное место для хранения;

отопление дровами требует физических усилий;

теплоотдача зависит от влажности древесины.

Украинцам советуют заранее запастись дровами, когда их цена ниже. Самый выгодный период для покупки — с мая по июль, когда спрос невысок, а древесина активно заготавливается. Дрова, купленные в теплое время года, хорошо высыхают, что повышает их эффективность во время отопительного сезона.

Ранее мы писали, что из-за сильных морозов некоторые украинцы вынуждены возобновлять запасы твердого топлива. Многие не были готовы к такой зиме, а потому не подготовили достаточно дров.

Также мы рассказывали, что многие дороги в Украине окружены лесополосами, где ветки и поваленные деревья часто остаются лежать годами. Поэтому люди задумываются, можно ли брать такую древесину на дрова.