Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Запасы дров истощаются быстрее из-за морозов — как сэкономить топливо

Запасы дров истощаются быстрее из-за морозов — как сэкономить топливо

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 14:10
Запасы дров "тают" из-за сильных морозов — как дотянуть до конца отопительного сезона
Мужчина берет дрова для отопления. Фото: УНИАН

Дрова до сих пор являются популярной заменой газа и электричества для отопления. Сколько их нужно, во многом зависит от погоды зимой. В этом году морозы сильнее, чем раньше, поэтому многие люди не успели заготовить достаточно дров. Поэтому возникает вопрос — как обогреть дом и одновременно сэкономить топливо.

О том, как уменьшить расход дров зимой, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн объяснил лесник Николай Коваленко.

Реклама
Читайте также:

Как экономить дрова в морозные дни

В холодную погоду расходы на отопление могут резко возрастать. Лесник советует несколько способов сэкономить топливо:

  1. Комбинация пород древесины: твердые породы горят долго, а мягкие быстро прогревают помещение.
  2. Использование сухих дров: древесина с высокой влажностью тратит энергию на испарение воды, что снижает эффективность отопления.

"Если хотите надолго согреть дом — обязательно нужно закупить и мягкие, и твердые породы дров. Сначала хорошо прогреваете печь до появления в ней углей, а затем закладываете несколько поленьев твердых пород на ночной режим горения, с ограниченной подачей кислорода, чтобы дрова тлели. Таким образом вы надолго согреете дом даже в сильные морозы", — объясняет Коваленко.

Также эксперт советует позаботиться о теплоизоляции и настройке подачи воздуха в печах и котлах в теплое время года. Это поможет контролировать скорость сгорания дров и сэкономит топливо.

Сколько дров нужно на зиму и когда их лучше заготавливать

Отопительный сезон длится примерно пять месяцев. За это время для дома площадью около 100 кв.м со средней теплоизоляцией понадобится 8-12 кубометров дров. Ориентировочная цена одного кубометра — около 2 400 грн, поэтому расходы за сезон могут достигать 24 000 грн.

Отопление дровами также имеет свои особенности, которые стоит учитывать:

  • требуется отдельное место для хранения;
  • отопление дровами требует физических усилий;
  • теплоотдача зависит от влажности древесины.

Украинцам советуют заранее запастись дровами, когда их цена ниже. Самый выгодный период для покупки — с мая по июль, когда спрос невысок, а древесина активно заготавливается. Дрова, купленные в теплое время года, хорошо высыхают, что повышает их эффективность во время отопительного сезона.

Ранее мы писали, что из-за сильных морозов некоторые украинцы вынуждены возобновлять запасы твердого топлива. Многие не были готовы к такой зиме, а потому не подготовили достаточно дров.

Также мы рассказывали, что многие дороги в Украине окружены лесополосами, где ветки и поваленные деревья часто остаются лежать годами. Поэтому люди задумываются, можно ли брать такую древесину на дрова.

отопительный сезон отопление дрова древесина твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации