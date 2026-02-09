Запаси дров “тануть” через сильні морози — як дотягнути до кінця опалювального сезону

Чоловік бере дрова для опалення. Фото: УНІАН

Дрова й досі є популярною заміною газу та електрики для опалення. Скільки їх потрібно, багато в чому залежить від погоди взимку. Цього року морози сильніші, ніж раніше, тому багато людей не встигли заготовити достатньо дров. Через це виникає питання — як обігріти будинок і водночас зекономити паливо.

Про те, як зменшити витрати дров взимку, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн пояснив лісник Микола Коваленко.

Як економити дрова у морозні дні

У холодну погоду витрати на опалення можуть різко зростати. Лісник радить кілька способів заощадити паливо:

Комбінація порід деревини: тверді породи горять довго, а м’які швидко прогрівають приміщення. Використання сухих дров: деревина з високою вологістю витрачає енергію на випаровування води, що знижує ефективність опалення.

"Якщо хочете надовго зігріти дім — обов'язково потрібно закупити й м'які, і тверді породи дров. Спочатку добре прогріваєте піч до появи в ній вугілля, а потім закладаєте кілька полін твердих порід на нічний режим горіння, з обмеженою подачею кисню, щоб дрова тліли. Таким чином ви надовго зігрієте дім навіть у сильні морози", — пояснює Коваленко.

Також експерт радить подбати про теплоізоляцію та налаштування подачі повітря у печах і котлах у теплу пору року. Це допоможе контролювати швидкість згоряння дров і заощадить паливо.

Скільки дров потрібно на зиму та коли їх краще заготовляти

Опалювальний сезон триває приблизно п’ять місяців. За цей час для будинку площею близько 100 кв.м із середньою теплоізоляцією знадобиться 8–12 кубометрів дров. Орієнтовна ціна одного кубометра — близько 2 400 грн, тому витрати за сезон можуть досягати 24 000 грн.

Опалення дровами також має свої особливості, які варто враховувати:

потрібне окреме місце для зберігання;

опалення дровами вимагає фізичних зусиль;

тепловіддача залежить від вологості деревини.

Українцям радять заздалегідь запастися дровами, коли їхня ціна нижча. Найвигідніший період для покупки — з травня по липень, коли попит невисокий, а деревина активно заготовляється. Дрова, куплені в теплу пору року, добре висихають, що підвищує їхню ефективність під час опалювального сезону.

