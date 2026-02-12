Відео
Головна Економіка Українці вичерпують свої запаси дров — як докупити паливо у 2026 році

Українці вичерпують свої запаси дров — як докупити паливо у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 15:05
Запаси дров майже на нулі — де докупити паливо на кінець опалювального сезону 2025-2026
Дрова під навісом. Фото: УНІАН

В Україні триває один із найхолодніших зимових сезонів. Через сильні морози багато людей уже використали значну частину запасів дров для обігріву своїх домівок. 

Про те, де можна офіційно докупити дрова у 2026 році та як це зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE

Де українці можуть замовити дрова у 2026 році

Замовити паливну деревину можна онлайн через платформу "ДроваЄ". Увесь процес відбувається дистанційно. Забрати дрова можна самостійно або замовити доставку за окрему плату.

Однак варто памятати, що протягом року через цей сервіс одна людина може придбати не більше 15 кубометрів дров. Тож, якщо цього сезону ви вже вичерпали ліміт на платформі "ДроваЄ", паливо доведеться купувати у приватних постачальників.

Як докупити дрова через платформу "ДроваЄ"

Щоб оформити покупку, потрібно пройти ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA. Увійти до системи можна за допомогою банківського сервісу, яким користується замовник. Це підтверджує особу громадянина України.

Після входу необхідно вказати адресу доставки. Система автоматично покаже найближчих постачальників. 

null
Перший крок замовлення дров. Фото: Скришот/"ДроваЄ"

Далі користувач обирає лісництво або лісове господарство, тип деревини та потрібний обсяг.

null
Другий крок замовлення дров. Фото: Скришот/"ДроваЄ"

 
Після оформлення замовлення його отримує обраний постачальник. Коли заявку опрацюють, представник господарства зв’яжеться із замовником, щоб уточнити деталі. Після погодження в особистому кабінеті з’являється можливість оплатити покупку онлайн.

Якщо потрібна доставка, її вартість визначають окремо — залежно від відстані та умов перевезення. Оплатити доставку також можна через інтернет. Під час отримання дров необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, та ідентифікаційний код людини, на яку оформлено замовлення.

Раніше ми писали, що дрова й надалі часто використовують для опалення. Через сильні морози багато людей не встигли зробити достатні запаси, а тому думають, як економніше використовувати паливо.

Також ми розповідали, що лісосмуги біля залізниці захищають колії від негоди й забезпечують безпечний рух поїздів. Однак там часто можна зустріти сухостій та повалені гілки, а тому виникає питання, чи можна там заготовляти дрова.

опалювальний сезон опалення дрова купівля тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
