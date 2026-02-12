Запасы дров почти на нуле — где докупить топливо на конец отопительного сезона 2025-2026

Украинцы исчерпывают свои запасы дров — как докупить топливо в 2026 году
В Украине продолжается один из самых холодных зимних сезонов. Из-за сильных морозов многие люди уже использовали значительную часть запасов дров для обогрева своих домов.
О том, где можно официально докупить дрова в 2026 году и как это сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Где украинцы могут заказать дрова в 2026 году
Заказать топливную древесину можно онлайн через платформу "ДроваЄ". Весь процесс происходит дистанционно. Забрать дрова можно самостоятельно или заказать доставку за отдельную плату.
Однако стоит помнить, что в течение года через этот сервис один человек может приобрести не более 15 кубометров дров. Поэтому, если в этом сезоне вы уже исчерпали лимит на платформе "ДроваЄ", топливо придется покупать у частных поставщиков.
Как докупить дрова через платформу "ДроваЄ"
Чтобы оформить покупку, нужно пройти идентификацию через сервис ID.GOV.UA. Войти в систему можно с помощью банковского сервиса, которым пользуется заказчик. Это подтверждает личность гражданина Украины.
После входа необходимо указать адрес доставки. Система автоматически покажет ближайших поставщиков.
Далее пользователь выбирает лесничество или лесное хозяйство, тип древесины и нужный объем.
После оформления заказа его получает выбранный поставщик. Когда заявку обработают, представитель хозяйства свяжется с заказчиком, чтобы уточнить детали. После согласования в личном кабинете появляется возможность оплатить покупку онлайн.
Если нужна доставка, ее стоимость определяют отдельно — в зависимости от расстояния и условий перевозки. Оплатить доставку также можно через интернет. При получении дров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и идентификационный код человека, на которого оформлен заказ.
