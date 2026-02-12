Видео
Главная Экономика Украинцы исчерпывают свои запасы дров — как докупить топливо в 2026 году

Украинцы исчерпывают свои запасы дров — как докупить топливо в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 15:05
Запасы дров почти на нуле — где докупить топливо на конец отопительного сезона 2025-2026
Дрова под навесом. Фото: УНИАН

В Украине продолжается один из самых холодных зимних сезонов. Из-за сильных морозов многие люди уже использовали значительную часть запасов дров для обогрева своих домов.

О том, где можно официально докупить дрова в 2026 году и как это сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Где украинцы могут заказать дрова в 2026 году

Заказать топливную древесину можно онлайн через платформу "ДроваЄ". Весь процесс происходит дистанционно. Забрать дрова можно самостоятельно или заказать доставку за отдельную плату.

Однако стоит помнить, что в течение года через этот сервис один человек может приобрести не более 15 кубометров дров. Поэтому, если в этом сезоне вы уже исчерпали лимит на платформе "ДроваЄ", топливо придется покупать у частных поставщиков.

Как докупить дрова через платформу "ДроваЄ"

Чтобы оформить покупку, нужно пройти идентификацию через сервис ID.GOV.UA. Войти в систему можно с помощью банковского сервиса, которым пользуется заказчик. Это подтверждает личность гражданина Украины.

После входа необходимо указать адрес доставки. Система автоматически покажет ближайших поставщиков.

null
Первый шаг заказа дров. Фото: Скришот/"ДроваЄ"

Далее пользователь выбирает лесничество или лесное хозяйство, тип древесины и нужный объем.

null
Второй шаг заказа дров. Фото: Скришот/"ДроваЄ"


После оформления заказа его получает выбранный поставщик. Когда заявку обработают, представитель хозяйства свяжется с заказчиком, чтобы уточнить детали. После согласования в личном кабинете появляется возможность оплатить покупку онлайн.

Если нужна доставка, ее стоимость определяют отдельно — в зависимости от расстояния и условий перевозки. Оплатить доставку также можно через интернет. При получении дров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и идентификационный код человека, на которого оформлен заказ.

Ранее мы писали, что дрова и в дальнейшем часто используют для отопления. Из-за сильных морозов многие люди не успели сделать достаточные запасы, а потому думают, как экономнее использовать топливо.

Также мы рассказывали, что лесополосы возле железной дороги защищают пути от непогоды и обеспечивают безопасное движение поездов. Однако там часто можно встретить сухостой и поваленные ветки, а потому возникает вопрос, можно ли там заготавливать дрова.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
