Запасы дров почти на нуле — где докупить топливо на конец отопительного сезона 2025-2026

Дрова под навесом. Фото: УНИАН

В Украине продолжается один из самых холодных зимних сезонов. Из-за сильных морозов многие люди уже использовали значительную часть запасов дров для обогрева своих домов.

О том, где можно официально докупить дрова в 2026 году и как это сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Где украинцы могут заказать дрова в 2026 году

Заказать топливную древесину можно онлайн через платформу "ДроваЄ". Весь процесс происходит дистанционно. Забрать дрова можно самостоятельно или заказать доставку за отдельную плату.

Однако стоит помнить, что в течение года через этот сервис один человек может приобрести не более 15 кубометров дров. Поэтому, если в этом сезоне вы уже исчерпали лимит на платформе "ДроваЄ", топливо придется покупать у частных поставщиков.

Как докупить дрова через платформу "ДроваЄ"

Чтобы оформить покупку, нужно пройти идентификацию через сервис ID.GOV.UA. Войти в систему можно с помощью банковского сервиса, которым пользуется заказчик. Это подтверждает личность гражданина Украины.

После входа необходимо указать адрес доставки. Система автоматически покажет ближайших поставщиков.

Первый шаг заказа дров. Фото: Скришот/"ДроваЄ"

Далее пользователь выбирает лесничество или лесное хозяйство, тип древесины и нужный объем.

Второй шаг заказа дров. Фото: Скришот/"ДроваЄ"



После оформления заказа его получает выбранный поставщик. Когда заявку обработают, представитель хозяйства свяжется с заказчиком, чтобы уточнить детали. После согласования в личном кабинете появляется возможность оплатить покупку онлайн.

Если нужна доставка, ее стоимость определяют отдельно — в зависимости от расстояния и условий перевозки. Оплатить доставку также можно через интернет. При получении дров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и идентификационный код человека, на которого оформлен заказ.

