Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Могут ли украинцы заработать деньги, продавая дрова с собственного участка

Могут ли украинцы заработать деньги, продавая дрова с собственного участка

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 16:20
Дров больше, чем нужно для собственных нужд — оштрафуют ли за попытку продать избыток топлива
Дрова возле забора. Фото: Pexels

Дрова до сих пор остаются одним из самых популярных способов отопления. То, сколько их нужно на зиму, напрямую зависит от температурных показателей. В этом году зима оказалась значительно холоднее, чем обычно, поэтому многие люди вынуждены докупать дрова.

О том, могут ли украинцы подзаработать, продавая дрова, заготовленные на собственном участке, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник Николай Коваленко.

Реклама
Читайте также:

Можно ли продавать дрова со своего участка

По словам лесника, владелец участка имеет право срезать деревья на своей земле и использовать их для личных нужд, например для отопления дома.

Однако, если речь идет о продаже таких дров, это уже считается предпринимательской деятельностью. В таком случае необходимо иметь официальные разрешения и документы.

"Продажа дров, заготовленных просто "в собственном саду", без официального документального оформления — запрещена, и карается штрафом", — отмечает Коваленко.

Иначе говоря, заготавливать дрова на своей земле для себя разрешено, но продавать их без оформления нельзя.

Как морозы повлияли на цену дров

Январь и февраль 2026 года принесли в Украину длительные сильные морозы. Из-за этого спрос на твердое топливо, в частности дрова, заметно увеличился.

"Цены на дрова для населения вырастут на 10-25% по сравнению с осенними показателями именно из-за длительных морозов. Многие из покупателей, помня прошлые теплые зимы, не сделали достаточных запасов", — отмечает эксперт.

Из-за повышенного спроса ситуация на рынке усложнилась, но не является критической. Наибольший рост цен, как правило, касается районов с большим количеством частных домов и проблемной логистикой.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине продолжается одна из самых холодных зим за последние периоды. Из-за морозов многие уже потратили большинство дров для отопления и нуждаются в пополнении запасов.

Также мы рассказывали, что лесополосы вдоль железных дорог важны для безопасности поездов — они защищают пути от ветра, снега и непогоды. Там часто можно встретить сухие или даже поваленные деревья, которые некоторые украинцы хотели бы забрать на дрова.

торговля штраф отопление дрова твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации