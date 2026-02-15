Дров больше, чем нужно для собственных нужд — оштрафуют ли за попытку продать избыток топлива

Могут ли украинцы заработать деньги, продавая дрова с собственного участка
Дрова до сих пор остаются одним из самых популярных способов отопления. То, сколько их нужно на зиму, напрямую зависит от температурных показателей. В этом году зима оказалась значительно холоднее, чем обычно, поэтому многие люди вынуждены докупать дрова.
О том, могут ли украинцы подзаработать, продавая дрова, заготовленные на собственном участке, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник Николай Коваленко.
Можно ли продавать дрова со своего участка
По словам лесника, владелец участка имеет право срезать деревья на своей земле и использовать их для личных нужд, например для отопления дома.
Однако, если речь идет о продаже таких дров, это уже считается предпринимательской деятельностью. В таком случае необходимо иметь официальные разрешения и документы.
"Продажа дров, заготовленных просто "в собственном саду", без официального документального оформления — запрещена, и карается штрафом", — отмечает Коваленко.
Иначе говоря, заготавливать дрова на своей земле для себя разрешено, но продавать их без оформления нельзя.
Как морозы повлияли на цену дров
Январь и февраль 2026 года принесли в Украину длительные сильные морозы. Из-за этого спрос на твердое топливо, в частности дрова, заметно увеличился.
"Цены на дрова для населения вырастут на 10-25% по сравнению с осенними показателями именно из-за длительных морозов. Многие из покупателей, помня прошлые теплые зимы, не сделали достаточных запасов", — отмечает эксперт.
Из-за повышенного спроса ситуация на рынке усложнилась, но не является критической. Наибольший рост цен, как правило, касается районов с большим количеством частных домов и проблемной логистикой.
