Україна
Украинцев будут штрафовать из-за цветов — что под запретом весной 2026

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 07:25
Тысячи гривен штрафа из-за цветов — за что строго будут наказывать весной 2026 года
Мужчина продает подснежники. Фото: УНИАН

После зимы в украинских парках и скверах появляются первоцветы — редкие цветы, расцветающие с наступлением ранней весны. Эти растения очень красивы, но срывать их для букетов бесполезно: цветы быстро вянут, часто уже через несколько часов после срезки. Кроме того, сбор и продажа первоцветов запрещены законом и наказываются штрафами.

О том, какие штрафы грозят украинцам, которые будут срывать или продавать первоцветы в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие растения защищаются законом

В Государственной экологической инспекции напомнили, что государственная защита распространяется на более 40 видов первоцветов. Ежегодно весной наблюдается массовый сбор этих цветов, из-за чего они оказываются под угрозой исчезновения. Чаще всего незаконно собирают:

  • шафран;
  • горицвет;
  • белоцвет;
  • подснежники;
  • сон-трава;
  • черемшу и другие.

Украинцам в очередной раз напоминают, что незаконный сбор, транспортировка или продажа этих растений влечет за собой административную ответственность.

Какой штраф можно получить из-за цветов весной 2026 года

Закон четко определяет ответственность за нарушение правил охраны первоцветов. Основные наказания регламентированы Кодексом Украины об административных правонарушениях (КоАП) и включают штрафы, конфискацию растений и возмещение за каждый уничтоженный цветок. В частности:

  • Статья 88-1 КУоАП — нарушение правил приобретения или сбыта растений:
  1. Штраф за незаконное приобретение или продажу обычных растений — до 1 700 грн.
  2. Если нарушение касается видов, занесенных в Красную книгу или собранных в заповедниках — штраф до 3 655 грн с конфискацией цветов.
  • Статья 90 КУоАП — нарушение правил охраны растений: за прямое уничтожение или незаконный сбор цветов из дикой природы граждане платят до 510 грн, должностные лица — до 850 грн, с конфискацией растений.

Кроме штрафов, нарушитель может быть обязан компенсировать ущерб за каждое уничтоженное растение. Например, за подснежник или белоцвет придется заплатить от 49 до 62 грн за одно растение, а за тюльпан или шафран — сумма зависит от конкретного вида.

Ранее мы писали, что владелец земельного участка может срезать деревья на своей земле для собственных нужд, например, для отопления. Однако продавать дрова без разрешения нельзя.

Также мы рассказывали, что весна важна для рыбы и рыбаков. В это время действуют дополнительные ограничения — нерестовые запреты. Чтобы избежать штрафов, рыбаки должны знать, когда и какие виды рыбы ловить нельзя.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
