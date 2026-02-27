Тысячи гривен штрафа из-за цветов — за что строго будут наказывать весной 2026 года

Мужчина продает подснежники. Фото: УНИАН

После зимы в украинских парках и скверах появляются первоцветы — редкие цветы, расцветающие с наступлением ранней весны. Эти растения очень красивы, но срывать их для букетов бесполезно: цветы быстро вянут, часто уже через несколько часов после срезки. Кроме того, сбор и продажа первоцветов запрещены законом и наказываются штрафами.

О том, какие штрафы грозят украинцам, которые будут срывать или продавать первоцветы в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие растения защищаются законом

В Государственной экологической инспекции напомнили, что государственная защита распространяется на более 40 видов первоцветов. Ежегодно весной наблюдается массовый сбор этих цветов, из-за чего они оказываются под угрозой исчезновения. Чаще всего незаконно собирают:

шафран;

горицвет;

белоцвет;

подснежники;

сон-трава;

черемшу и другие.

Украинцам в очередной раз напоминают, что незаконный сбор, транспортировка или продажа этих растений влечет за собой административную ответственность.

Какой штраф можно получить из-за цветов весной 2026 года

Закон четко определяет ответственность за нарушение правил охраны первоцветов. Основные наказания регламентированы Кодексом Украины об административных правонарушениях (КоАП) и включают штрафы, конфискацию растений и возмещение за каждый уничтоженный цветок. В частности:

Статья 88-1 КУоАП — нарушение правил приобретения или сбыта растений:

Штраф за незаконное приобретение или продажу обычных растений — до 1 700 грн. Если нарушение касается видов, занесенных в Красную книгу или собранных в заповедниках — штраф до 3 655 грн с конфискацией цветов.

Статья 90 КУоАП — нарушение правил охраны растений: за прямое уничтожение или незаконный сбор цветов из дикой природы граждане платят до 510 грн, должностные лица — до 850 грн, с конфискацией растений.

Кроме штрафов, нарушитель может быть обязан компенсировать ущерб за каждое уничтоженное растение. Например, за подснежник или белоцвет придется заплатить от 49 до 62 грн за одно растение, а за тюльпан или шафран — сумма зависит от конкретного вида.

