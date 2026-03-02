Дерево на межі з сусідом — хто власник і чи можна його спиляти на дрова у 2026 році

Люди несуть зрізану гілку. Фото: УНІАН

Досить часто між сусідами виникають суперечки щодо того, кому належить дерево, яке росте в притул до межі їх земельних ділянок. Тим паче якщо його гілки або коріння виходять за межі однієї території.

Про те, чи можна зрізати на дрова дерева, які ростуть на межі з сусідом, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на положення 373 статті Цивільного кодексу України.

Кому належить дерево, яке росте біля межі сусідських ділянок

Українське законодавство чітко врегульовує це питання. Зокрема, згідно з Цивільним кодексом України, право власності на земельну ділянку поширюється і на багаторічні насадження, які на ній розташовані.

"Право власності на земельну ділянку поширюється на поверхневий (ґрунтовий) шар у межах цієї ділянки, на водні об'єкти, ліси, багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також на простір, що є над і під поверхнею ділянки, висотою та глибиною, які необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд", — зазначається в законі.

Це означає, що дерево належить саме тому власнику, на чиїй землі воно росте — незалежно від того, наскільки широко розкинулися його гілки та чи заходять вони на сусідню ділянку.

Чи можна зрізати гілки сусідського дерева, які зайшли за паркан

Йдеться про випадки, коли гілки або коріння проникають на сусідню територію і перешкоджають нормальному використанню землі — наприклад, заважають будівництву, обробці ґрунту чи користуванню ділянкою за її цільовим призначенням.

Відповідно до 105 статті Земельного кодексу України, власники та користувачі земельних ділянок мають право обрізати гілки і корені дерев чи кущів, які проникли з сусідньої території, якщо вони створюють перешкоди. Важливо, що йдеться саме про ту частину рослини, яка знаходиться на чужій ділянці.

Інформацію про цільове призначення земельної ділянки можна знайти в офіційних документах:

свідоцтві про спадщину;

державному акті на право власності;

витягу з Державного земельного кадастру, договорі оренди тощо.

Чи можна зрізати на дрова дерева, які ростуть на межі з сусідом

Окремої уваги потребує ситуація, коли дерево росте безпосередньо на межі між двома ділянками. У такому випадку воно вважається спільною власністю сусідів. Це означає, що і саме дерево, і його плоди належать їм у рівних частках.

Кожен із сусідів має право ініціювати видалення такого дерева. Як правило, витрати на це розподіляються порівну. Однак, якщо один із власників відмовляється від своїх прав на дерево, тоді всі витрати покладаються на того, хто виступив ініціатором його видалення.

Однак існує важливе обмеження: вимагати видалення дерев або кущів не можна у випадках, коли вони виконують функцію межових знаків і не можуть бути замінені іншими способами з урахуванням конкретних обставин.

