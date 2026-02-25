"Дике" дерево виросло біля двору — чи можна зрізати на дрова у 2026 році

Дрова на снігу. Фото: Pexels

Зелені зони — важлива частина наших міст і сіл. Вона робить навколишнє середовище приємнішим і комфортнішим. Але інколи дерева засихають і стають небезпечними для людей або майна. Тоді виникає питання, чи можна спилювати їх на дрова.

Про те, чи можна у 2026 році зрізати на дрова дерево, яке виросло біля вашого двору, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Процедура видалення дерев у межах населених пунктів регулюється постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах".

Якщо дерево розташоване на вашій земельній ділянці, зазвичай немає потреби отримувати спеціальний дозвіл від органів влади або сплачувати компенсацію за відновлення зелених насаджень.

"Якщо дерево росте повністю на вашій приватній ділянці — ви, як власник або користувач, зазвичай маєте право ухвалювати рішення про його вирубку, особливо якщо дерево створює загрозу. Наприклад, якщо дерево аварійне", — у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн пояснив юрист Олег Козляк.

Це правило поширюється навіть на ділянки, які ще не приватизовані, за умови, що на них розміщені житлові чи господарські споруди. У разі сумнівів все ж варто звернутися до органів місцевого самоврядування, щоб уточнити необхідність отримання дозволу.

Коли вирубка вважається порушенням закону

Якщо дерево знаходиться за межами вашої ділянки, наприклад, безпосередньо біля паркану, потрібно обов’язково отримати дозвіл від місцевих органів влади.

Для цього слід подати відповідну заяву. Після цього спеціальна комісія проведе огляд дерева, оформить акт і визначить суму компенсації за його видалення. Без сплати цієї суми видалення дерев не дозволяється.

"У межах населеного пункту, якщо дерево підпадає під правила благоустрою, часто потрібно отримати "ордер" або дозвіл на видалення зелених насаджень згідно з місцевими нормами", — зазначає Олег Козляк

Втім, є випадки, коли компенсація не нараховується:

у разі видалення аварійних дерев;

під час проведення капітального ремонту;

при ліквідації самосійних дерев із діаметром до 5 см.

"Щодо аварійних дерев, то у багатьох муніципалітетах передбачена спрощена процедура їх видалення (наприклад, при загрозі життю чи майну)", — пояснив юрист.

Також варто пам’ятати, що самовільна вирубка дерев поза межами свого двору без належного дозволу тягне за собою штрафи та відшкодування збитків, розмір яких залежить від товщини пня.

Раніше ми писали, що багато українців заготовляють дрова власними силами. Але не можна просто йти до лісу та рубати дерева або брати сухі гілки — це незаконно.

Також ми розповідали, що зима скоро закінчиться, а згодом і опалювальний сезон. Ті, хто обігріває будинки дровами, вже бачать, що не встигнуть використати всі запаси. Тому постає питання: що робити з залишками дров.