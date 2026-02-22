Субсидія на дрова — хто може оформити як отримати гроші у 2026 році

Чоловік бере дрова. Фото: УНІАН

Для українців, які обігрівають житло твердим паливом і не мають централізованого опалення, газу чи електрики для опалення, передбачена окрема субсидія. Вона покриває витрати на дрова, вугілля, рідке паливо та скраплений газ.

Про те, хто може отримати субсидію на дрова у 2026 році та що для цього потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати субсидію на дрова у 2026 році

Субсидія на тверде паливо та скраплений газ призначається один раз на рік після звернення громадянина. Допомога на комунальні послуги нараховується з місяця подання заявки і діє до кінця року.

Розмір субсидії залежить від доходів сім’ї за попередній рік і розраховується індивідуально. Мінімальна кількість твердого палива, на яку можна отримати допомогу, — 2 тонни на рік.

Як отримати субсидію на дрова у 2026 році

Субсидія доступна як громадянам України, так і іноземцям та особам без громадянства, які легально проживають в Україні. Вона надається, якщо:

відсутнє централізоване опалення;

житло не обігрівається газом чи електроенергією.

Які документи потрібно підготувати

Щоб оформити субсидію, потрібні такі документи:

декларація про доходи;

заява у встановленій формі;

договір оренди житла (якщо є);

довідка про доходи (якщо інформації немає у податковій чи Пенсійному фонді);

копія договору реструктуризації заборгованості за комунальні послуги (за наявності).

Заяву можна подати особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду, місцевих радах або ЦНАПах, а також онлайн — через портал Пенсійного фонду, сайт Міністерства соціальної політики або портал "Дія".

Раніше ми писали, що власник землі може рубати дерева на своїй ділянці і використовувати їх для власних потреб, наприклад, щоб обігріти дім. Але продажа дров вже вважається підприємницькою діяльністю, а тому потрібні відповідні дозволи.

Також ми розповідали, що в Україні зараз один із найхолодніших зимових сезонів. Через мороз багато людей уже витратили більшість своїх запасів дров і шукають, де купити ще.