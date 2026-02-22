Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Гроші на дрова — як оформити субсидію на тверде паливо у 2026 році

Гроші на дрова — як оформити субсидію на тверде паливо у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 16:20
Субсидія на дрова — хто може оформити як отримати гроші у 2026 році
Чоловік бере дрова. Фото: УНІАН

Для українців, які обігрівають житло твердим паливом і не мають централізованого опалення, газу чи електрики для опалення, передбачена окрема субсидія. Вона покриває витрати на дрова, вугілля, рідке паливо та скраплений газ. 

Про те, хто може отримати субсидію на дрова у 2026 році та що для цього потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Реклама
Читайте також:

Хто може отримати субсидію на дрова у 2026 році

Субсидія на тверде паливо та скраплений газ призначається один раз на рік після звернення громадянина. Допомога на комунальні послуги нараховується з місяця подання заявки і діє до кінця року.

Розмір субсидії залежить від доходів сім’ї за попередній рік і розраховується індивідуально. Мінімальна кількість твердого палива, на яку можна отримати допомогу, — 2 тонни на рік.

Як отримати субсидію на дрова у 2026 році

Субсидія доступна як громадянам України, так і іноземцям та особам без громадянства, які легально проживають в Україні. Вона надається, якщо:

  • відсутнє централізоване опалення;
  • житло не обігрівається газом чи електроенергією.

Які документи потрібно підготувати

Щоб оформити субсидію, потрібні такі документи:

  • декларація про доходи;
  • заява у встановленій формі;
  • договір оренди житла (якщо є);
  • довідка про доходи (якщо інформації немає у податковій чи Пенсійному фонді);
  • копія договору реструктуризації заборгованості за комунальні послуги (за наявності).

Заяву можна подати особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду, місцевих радах або ЦНАПах, а також онлайн — через портал Пенсійного фонду, сайт Міністерства соціальної політики або портал "Дія".

Раніше ми писали, що власник землі може рубати дерева на своїй ділянці і використовувати їх для власних потреб, наприклад, щоб обігріти дім. Але продажа дров вже вважається підприємницькою діяльністю, а тому потрібні відповідні дозволи.

Також ми розповідали, що в Україні зараз один із найхолодніших зимових сезонів. Через мороз багато людей уже витратили більшість своїх запасів дров і шукають, де купити ще.

субсидії опалювальний сезон опалення дрова тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації