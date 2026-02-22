Субсидия на дрова — кто может получить деньги в 2026 году

Мужчина берет дрова. Фото: УНИАН

Для украинцев, которые обогревают жилье твердым топливом и не имеют централизованного отопления, газа или электричества для отопления, предусмотрена отдельная субсидия. Она покрывает расходы на дрова, уголь, жидкое топливо и сжиженный газ.

О том, кто может получить субсидию на дрова в 2026 году и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Кто может получить субсидию на дрова в 2026 году

Субсидия на твердое топливо и сжиженный газ назначается один раз в год после обращения гражданина. Помощь на коммунальные услуги начисляется с месяца подачи заявки и действует до конца года.

Размер субсидии зависит от доходов семьи за предыдущий год и рассчитывается индивидуально. Минимальное количество твердого топлива, на которое можно получить помощь, — 2 тонны в год.

Как получить субсидию на дрова в 2026 году

Субсидия доступна как гражданам Украины, так и иностранцам и лицам без гражданства, которые легально проживают в Украине. Она предоставляется, если:

отсутствует централизованное отопление;

жилье не обогревается газом или электроэнергией.

Какие документы нужно подготовить

Чтобы оформить субсидию, нужны следующие документы:

декларация о доходах;

заявление в установленной форме;

договор аренды жилья (если есть);

справка о доходах (если информации нет в налоговой или Пенсионном фонде);

копия договора реструктуризации задолженности за коммунальные услуги (при наличии).

Заявление можно подать лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, местных советах или ЦНАПах, а также онлайн — через портал Пенсионного фонда, сайт Министерства социальной политики или портал "Дія".

Ранее мы писали, что владелец земли может рубить деревья на своем участке и использовать их для собственных нужд, например, чтобы обогреть дом. Но продажа дров уже считается предпринимательской деятельностью, а потому нужны соответствующие разрешения.

Также мы рассказывали, что в Украине сейчас один из самых холодных зимних сезонов. Из-за мороза многие люди уже потратили большинство своих запасов дров и ищут, где купить еще.