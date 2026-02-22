Субсидия на дрова — кто может получить деньги в 2026 году

Деньги на дрова — как получить субсидию на твердое топливо в 2026 году
Для украинцев, которые обогревают жилье твердым топливом и не имеют централизованного отопления, газа или электричества для отопления, предусмотрена отдельная субсидия. Она покрывает расходы на дрова, уголь, жидкое топливо и сжиженный газ.
О том, кто может получить субсидию на дрова в 2026 году и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.
Кто может получить субсидию на дрова в 2026 году
Субсидия на твердое топливо и сжиженный газ назначается один раз в год после обращения гражданина. Помощь на коммунальные услуги начисляется с месяца подачи заявки и действует до конца года.
Размер субсидии зависит от доходов семьи за предыдущий год и рассчитывается индивидуально. Минимальное количество твердого топлива, на которое можно получить помощь, — 2 тонны в год.
Как получить субсидию на дрова в 2026 году
Субсидия доступна как гражданам Украины, так и иностранцам и лицам без гражданства, которые легально проживают в Украине. Она предоставляется, если:
- отсутствует централизованное отопление;
- жилье не обогревается газом или электроэнергией.
Какие документы нужно подготовить
Чтобы оформить субсидию, нужны следующие документы:
- декларация о доходах;
- заявление в установленной форме;
- договор аренды жилья (если есть);
- справка о доходах (если информации нет в налоговой или Пенсионном фонде);
- копия договора реструктуризации задолженности за коммунальные услуги (при наличии).
Заявление можно подать лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, местных советах или ЦНАПах, а также онлайн — через портал Пенсионного фонда, сайт Министерства социальной политики или портал "Дія".
