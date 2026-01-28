Субсидии в феврале 2026 — кто получит помощь и почему могут отменить выплаты

Мужчина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года жилищные субсидии для украинцев продолжат предоставлять по действующим правилам. Государство, как и раньше, будет помогать тем семьям, которые не могут самостоятельно полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

О том, кто может обратиться за субсидией, как определяют ее размер и почему могут отменить выплаты в феврале 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право подать заявление на субсидию

Получить субсидию могут не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, если они легально находятся в стране и фактически проживают в квартире или частном доме. Оформить субсидию могут:

люди, которые официально зарегистрированы в жилье;

граждане без регистрации, но проживающие в квартире по договору аренды;

внутренне перемещенные лица, проживающие без регистрации и договора аренды — при условии представления подтверждающих документов;

несовершеннолетние дети без родительской опеки и недееспособные лица трудоспособного возраста — через опекунов или попечителей;

индивидуальные застройщики, чье жилье еще не введено в эксплуатацию, но за него уже начисляют коммунальные платежи (при наличии подтверждения проживания).

Как рассчитывают размер субсидии

Размер помощи определяют отдельно для каждого домохозяйства. Сначала считают средний месячный доход всей семьи, затем — доход на одного человека. Эту сумму сравнивают с прожиточным минимумом, установленным на 1 января года назначения субсидии.

На основе этих данных определяется процент обязательного платежа за коммунальные услуги. Именно разницу между реальной стоимостью услуг и обязательным платежом государство и покрывает субсидией. При назначении субсидии принимают во внимание следующие доходы:

дивиденды;

доходы из-за рубежа;

пособие по безработице;

социальные выплаты и льготы;

денежное обеспечение военных;

заработную плату (после уплаты налогов);

стипендии (кроме социальных для детей-сирот);

пенсии и пожизненное содержание судей в отставке;

другие доходы, которые зафиксированы в базах Налоговой службы и Пенсионного фонда или задекларированы заявителем.

Кому могут прекратить выплату субсидии в феврале

Получателей субсидий могут проверять. Это делается для того, чтобы выяснить реальное финансовое состояние семьи и условия проживания. Если во время проверки обнаружат ложные данные или несоответствие условиям получения помощи, выплату субсидии могут временно остановить или полностью прекратить.

По данным Пенсионного фонда Украины, осмотр домохозяйства возможен, если:

есть подозрение, что жилье сдают в аренду;

в помещении открыто несколько счетов на оплату коммунальных услуг;

фактически в жилье проживает меньше людей, чем зарегистрировано или указано в заявлении;

домохозяйство использует электрообогреватели или альтернативные источники тепла как основной способ отопления.

Все эти обстоятельства могут повлиять как на размер субсидии, так и на право ее получения.

Ранее мы писали, что коммунальные платежи — это обязательные ежемесячные расходы для большинства украинских семей. Однако отдельные категории пожилых людей могут не платить за них вообще.

Также мы рассказывали, что те, кто получает жилищную субсидию, должны сообщать Пенсионный фонд о любых изменениях, влияющих на помощь. Если этого не сделать, излишне выплаченные средства придется вернуть.