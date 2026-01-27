Видео
Главная Экономика Запрещенные покупки — кому придется возвращать субсидию в 2026

Запрещенные покупки — кому придется возвращать субсидию в 2026

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 07:15
Субсидию придется вернуть государству — из-за каких покупок можно потерять деньги в 2026 году
Одна гривна возле газовой конфорки. Фото: УНИАН

Получатели жилищных субсидий обязаны сообщать Пенсионный фонд Украины обо всех изменениях, которые могут повлиять на право на помощь. В случае сокрытия такой информации государство имеет право требовать возврата средств.

О том, из-за каких покупок получатели субсидий могут потерять деньги в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

О каких изменениях получатели субсидий должны информировать ПФУ

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что лицо, получающее жилищную субсидию, обязано в течение 30 дней сообщить учреждение об изменениях, которые могут повлиять на ее назначение. Это касается:

  • изменения социального статуса;
  • пребывания за границей более 60 дней;
  • изменения состава домохозяйства или семьи;
  • покупки транспортного средства (кроме мопеда и прицепа);
  • изменения перечня или условий предоставления коммунальных услуг, управляющего дома или создания ОСМД;
  • валютных операций на сумму более 50 тыс. грн в течение года;
  • получения значительного единовременного дохода, открытия депозита или приобретения облигаций на сумму более 100 тыс. грн.

Уведомление обязательно и в случае потери права на субсидию для жилья сверх нормативной площади из-за изменения состава семьи, трудоустройства или появления дополнительных доходов.

Что будет, если не уведомить ПФУ о крупных покупках

Именно такая ситуация произошла с жительницей Черниговской области. Бахмачский районный суд обязал женщину вернуть в бюджет более 25 тысяч гривен неправомерно полученной жилищной субсидии.

Как установил суд, субсидию женщине назначили с декабря 2022 года. В то же время еще в ноябре 2022 года она приобрела земельный участок стоимостью более 50 тысяч гривен. Об этой покупке заявительница не сообщила Пенсионный фонд и не указала ее в декларации о доходах и расходах.

В результате суд полностью удовлетворил иск Пенсионного фонда. Женщину обязали вернуть 25 020 гривен излишне выплаченной субсидии, а также уплатить 2 422 гривны судебного сбора.

Этот случай является показательным и подтверждает, что все расходы и покупки на сумму более 50 тысяч гривен обязательно нужно декларировать. Даже если субсидию уже выплатили, средства могут быть взысканы принудительно через суд.

Ранее мы писали, что в 2026 году Пенсионный фонд Украины может проверять граждан, которые получают субсидии или льготы, чтобы удостовериться, что они действительно имеют на это право.

Также мы рассказывали, что субсидия — это помощь от государства для тех, кто имеет низкие доходы, чтобы уменьшить их расходы на оплату коммунальных услуг. Если условия получения выплат не соблюдаются, выплаты могут прекратить.

субсидии суд выплаты деньги соцвыплаты Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
