Субсидию придется вернуть государству — из-за каких покупок можно потерять деньги в 2026 году

Получатели жилищных субсидий обязаны сообщать Пенсионный фонд Украины обо всех изменениях, которые могут повлиять на право на помощь. В случае сокрытия такой информации государство имеет право требовать возврата средств.

О том, из-за каких покупок получатели субсидий могут потерять деньги в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

О каких изменениях получатели субсидий должны информировать ПФУ

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что лицо, получающее жилищную субсидию, обязано в течение 30 дней сообщить учреждение об изменениях, которые могут повлиять на ее назначение. Это касается:

изменения социального статуса;

пребывания за границей более 60 дней;

изменения состава домохозяйства или семьи;

покупки транспортного средства (кроме мопеда и прицепа);

изменения перечня или условий предоставления коммунальных услуг, управляющего дома или создания ОСМД;

валютных операций на сумму более 50 тыс. грн в течение года;

получения значительного единовременного дохода, открытия депозита или приобретения облигаций на сумму более 100 тыс. грн.

Уведомление обязательно и в случае потери права на субсидию для жилья сверх нормативной площади из-за изменения состава семьи, трудоустройства или появления дополнительных доходов.

Что будет, если не уведомить ПФУ о крупных покупках

Именно такая ситуация произошла с жительницей Черниговской области. Бахмачский районный суд обязал женщину вернуть в бюджет более 25 тысяч гривен неправомерно полученной жилищной субсидии.

Как установил суд, субсидию женщине назначили с декабря 2022 года. В то же время еще в ноябре 2022 года она приобрела земельный участок стоимостью более 50 тысяч гривен. Об этой покупке заявительница не сообщила Пенсионный фонд и не указала ее в декларации о доходах и расходах.

В результате суд полностью удовлетворил иск Пенсионного фонда. Женщину обязали вернуть 25 020 гривен излишне выплаченной субсидии, а также уплатить 2 422 гривны судебного сбора.

Этот случай является показательным и подтверждает, что все расходы и покупки на сумму более 50 тысяч гривен обязательно нужно декларировать. Даже если субсидию уже выплатили, средства могут быть взысканы принудительно через суд.

Ранее мы писали, что в 2026 году Пенсионный фонд Украины может проверять граждан, которые получают субсидии или льготы, чтобы удостовериться, что они действительно имеют на это право.

Также мы рассказывали, что субсидия — это помощь от государства для тех, кто имеет низкие доходы, чтобы уменьшить их расходы на оплату коммунальных услуг. Если условия получения выплат не соблюдаются, выплаты могут прекратить.