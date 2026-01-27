Субсидію доведеться повернути державі — через які покупки можна втратити гроші у 2026

Одна гривня біля газової конфорки. Фото: УНІАН

Отримувачі житлових субсидій зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд України про всі зміни, які можуть вплинути на право на допомогу. У разі приховування такої інформації держава має право вимагати повернення коштів.

Про те, через які покупки отримувачі субсидій можуть втратити гроші у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Про які зміни отримувачі субсидій повинні інформувати ПФУ

В Пенсійному фонді України нагадують, що особа, яка отримує житлову субсидію, зобов’язана протягом 30 днів повідомити установу про зміни, що можуть вплинути на її призначення. Це стосується:

зміни соціального статусу;

перебування за кордоном понад 60 днів;

зміни складу домогосподарства або сім’ї;

купівлі транспортного засобу (крім мопеда і причепа);

зміни переліку чи умов надання комунальних послуг, управителя будинку або створення ОСББ;

валютних операцій на суму більше ніж 50 тис. грн протягом року;

отримання значного одноразового доходу, відкриття депозиту або придбання облігацій на суму понад 100 тис. грн.

Повідомлення обов’язкове й у разі втрати права на субсидію для житла понад нормативну площу через зміну складу сім’ї, працевлаштування або появу додаткових доходів.

Що буде, якщо не повідомити ПФУ про великі покупки

Саме така ситуація сталася з мешканкою Чернігівської області. Бахмацький районний суд зобов’язав жінку повернути до бюджету понад 25 тисяч гривень неправомірно отриманої житлової субсидії.

Як встановив суд, субсидію жінці призначили з грудня 2022 року. Водночас ще у листопаді 2022 року вона придбала земельну ділянку вартістю понад 50 тисяч гривень. Про цю покупку заявниця не повідомила Пенсійний фонд та не вказала її в декларації про доходи та витрати.

У результаті суд повністю задовольнив позов Пенсійного фонду. Жінку зобов’язали повернути 25 020 гривень надміру виплаченої субсидії, а також сплатити 2 422 гривні судового збору.

Цей випадок є показовим та підтверджує, що усі витрати й покупки на суму понад 50 тисяч гривень обов’язково потрібно декларувати. Навіть якщо субсидію вже виплатили, кошти можуть бути стягнуті примусово через суд.

Раніше ми писали, що у 2026 році Пенсійний фонд України може перевіряти громадян, які отримують субсидії або пільги, щоб упевнитися, що вони дійсно мають на це право.

Також ми розповідали, що субсидія — це допомога від держави для тих, хто має низькі доходи, щоб зменшити їх витрати на оплату комунальних послуг. Якщо умови отримання виплат не дотримуються, виплати можуть припинити.