Головна Економіка Субсидії у лютому 2026 — розмір та чому можуть скасувати виплати

Субсидії у лютому 2026 — розмір та чому можуть скасувати виплати

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 08:20
Субсидії у лютому 2026 — хто отримає допомогу та чому можуть скасувати виплати
Чоловік рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

У лютому 2026 року житлові субсидії для українців продовжать надавати за чинними правилами. Держава, як і раніше, допомагатиме тим сім’ям, які не можуть самостійно повністю оплачувати житлово-комунальні послуги.

Про те, хто може звернутись по субсидію, як визначають її розмір та чому можуть скасувати виплати у лютому 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто має право подати заяву на субсидію

Отримати субсидію можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, якщо вони легально перебувають у країні та фактично проживають у квартирі або приватному будинку. Оформити субсидію можуть:

  • люди, які офіційно зареєстровані в житлі;
  • громадяни без реєстрації, але які проживають у помешканні за договором оренди;
  • внутрішньо переміщені особи, які мешкають без реєстрації та договору оренди — за умови подання підтвердних документів;
  • неповнолітні діти без батьківського піклування та недієздатні особи працездатного віку — через опікунів або піклувальників;
  • індивідуальні забудовники, чиє житло ще не введене в експлуатацію, але за нього вже нараховують комунальні платежі (за наявності підтвердження проживання).

Як розраховують розмір субсидії

Розмір допомоги визначають окремо для кожного домогосподарства. Спочатку рахують середній місячний дохід усієї сім’ї, потім — дохід на одну людину. Цю суму порівнюють із прожитковим мінімумом, встановленим на 1 січня року призначення субсидії.

На основі цих даних визначається відсоток обов’язкового платежу за комунальні послуги. Саме різницю між реальною вартістю послуг і обов’язковим платежем держава й покриває субсидією. Під час призначення субсидії беруть до уваги такі доходи:

  • дивіденди;
  • доходи з-за кордону;
  • допомогу по безробіттю;
  • соціальні виплати та пільги;
  • грошове забезпечення військових;
  • заробітну плату (після сплати податків);
  • стипендії (крім соціальних для дітей-сиріт);
  • пенсії та довічне утримання суддів у відставці;
  • інші доходи, які зафіксовані в базах Податкової служби та Пенсійного фонду або задекларовані заявником.

Кому можуть припинити виплату субсидії у лютому

Отримувачів субсидій можуть перевіряти. Це робиться для того, щоб з’ясувати реальний фінансовий стан сім’ї та умови проживання. Якщо під час перевірки виявлять неправдиві дані або невідповідність умовам отримання допомоги, виплату субсидії можуть тимчасово зупинити або повністю припинити.

За даними Пенсійного фонду України, огляд домогосподарства можливий, якщо:

  • є підозра, що житло здають в оренду;
  • у помешканні відкрито кілька рахунків на оплату комунальних послуг;
  • фактично в житлі проживає менше людей, ніж зареєстровано або вказано в заяві;
  • домогосподарство використовує електрообігрівачі чи альтернативні джерела тепла як основний спосіб опалення.

Усі ці обставини можуть вплинути як на розмір субсидії, так і на право її отримання.

Раніше ми писали, що комунальні платежі — це обов’язкові щомісячні витрати для більшості українських сімей. Однак окремі категорії людей похилого віку можуть не платити за них узагалі.

Також ми розповідали, що ті, хто отримує житлову субсидію, повинні повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни, що впливають на допомогу. Якщо цього не зробити, надміру виплачені кошти доведеться повернути.

комунальні послуги субсидії гроші соцвиплати допомога соціальна допомога
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
