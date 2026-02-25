Видео
Главная Экономика Самосейные деревья возле дома — можно ли рубить на дрова в 2026 году

Самосейные деревья возле дома — можно ли рубить на дрова в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 14:10
"Дикое" дерево выросло возле двора — можно ли срезать на дрова в 2026 году
Дрова на снегу. Фото: Pexels

Зеленые зоны — важная часть наших городов и сел. Она делает окружающую среду более приятной и комфортной. Но иногда деревья засыхают и становятся опасными для людей или имущества. Тогда возникает вопрос, можно ли спиливать их на дрова.

О том, можно ли в 2026 году срезать на дрова дерево, которое выросло возле вашего двора, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Процедура удаления деревьев в пределах населенных пунктов регулируется постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах".

Если дерево расположено на вашем земельном участке, обычно нет необходимости получать специальное разрешение от органов власти или платить компенсацию за восстановление зеленых насаждений.

"Если дерево растет полностью на вашем частном участке — вы, как владелец или пользователь, обычно имеете право принимать решение о его вырубке, особенно если дерево создает угрозу. Например, если дерево аварийное", — в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн объяснил юрист Олег Козляк.

Это правило распространяется даже на участки, которые еще не приватизированы, при условии, что на них размещены жилые или хозяйственные постройки. В случае сомнений все же стоит обратиться в органы местного самоуправления, чтобы уточнить необходимость получения разрешения.

Когда вырубка считается нарушением закона

Если дерево находится за пределами вашего участка, например, непосредственно возле забора, нужно обязательно получить разрешение от местных органов власти.

Для этого следует подать соответствующее заявление. После этого специальная комиссия проведет осмотр дерева, оформит акт и определит сумму компенсации за его удаление. Без уплаты этой суммы удаление деревьев не разрешается.

"В пределах населенного пункта, если дерево подпадает под правила благоустройства, часто нужно получить "ордер" или разрешение на удаление зеленых насаждений согласно местным нормам", — отмечает Олег Козляк

Впрочем, есть случаи, когда компенсация не начисляется:

  • в случае удаления аварийных деревьев;
  • во время проведения капитального ремонта;
  • при ликвидации самосейных деревьев с диаметром до 5 см.

"Что касается аварийных деревьев, то во многих муниципалитетах предусмотрена упрощенная процедура их удаления (например, при угрозе жизни или имуществу)", — пояснил юрист.

Также стоит помнить, что самовольная вырубка деревьев за пределами своего двора без надлежащего разрешения влечет за собой штрафы и возмещение убытков, размер которых зависит от толщины пня.

Ранее мы писали, что многие украинцы заготавливают дрова собственными силами. Но нельзя просто идти в лес и рубить деревья или брать сухие ветки — это незаконно.

Также мы рассказывали, что зима скоро закончится, а затем и отопительный сезон. Те, кто обогревает дома дровами, уже видят, что не успеют использовать все запасы. Поэтому возникает вопрос: что делать с остатками дров.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
