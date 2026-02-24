Украинцы могут легально заготавливать дрова в лесу — что для этого нужно в 2026 году

Дрова и ветки в лесу. Фото: Pexels

Заготовка дров является актуальным вопросом для многих жителей Украины. В то же время самовольно идти в лес и рубить деревья или собирать сухие ветки нельзя — это нарушение закона.

О том, могут ли украинцы легально заготавливать дрова в лесу в 2026 году и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто может легально заготавливать дрова в лесу в 2026 году

Чтобы заготавливать дрова легально, нужно получить специальное разрешение. Главный документ — это лесорубный билет. Он позволяет официально вырубать древесину в определенных объемах и в конкретные сроки.

"Нужно оформить "лесорубный билет". Это документ, который выдается на право заготовки древесины, включая дрова, по установленным правилам", — рассказал журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник Николай Коваленко.

Если же дрова покупаются в государственных лесхозах или других официальных продавцов, обязательно нужно иметь документы, подтверждающие покупку — например, накладную или товарно-транспортный документ.

В случае самостоятельной заготовки все действия необходимо согласовывать с лесничеством или соответствующим лесохозяйственным предприятием.

Что такое лесорубный билет и как его получить в 2026 году

Согласно Порядку выдачи специальных разрешений на использование лесных ресурсов, лесорубный билет — это документ, который определяет:

сроки выполнения работ;

сколько древесины можно заготовить;

правила очистки территории после вырубки;

учет платы, начисленной за использование лесных ресурсов.

Выдают такие разрешения уполномоченные органы в сфере лесного хозяйства. Для этого нужно подать заявление и пакет документов, в частности план работ и материалы по участку.

В некоторых случаях оформить разрешение можно уже после начала работ (в течение месяца). Это касается аварийных ситуаций — например, если нужно срочно убрать опасные деревья возле электросетей, дорог или других объектов, а также во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или пожаров.

