Україна
Заготовка дров в лесу — какой документ нужно иметь в 2026 году

Заготовка дров в лесу — какой документ нужно иметь в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 14:10
Украинцы могут легально заготавливать дрова в лесу — что для этого нужно в 2026 году
Дрова и ветки в лесу. Фото: Pexels

Заготовка дров является актуальным вопросом для многих жителей Украины. В то же время самовольно идти в лес и рубить деревья или собирать сухие ветки нельзя — это нарушение закона.

О том, могут ли украинцы легально заготавливать дрова в лесу в 2026 году и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто может легально заготавливать дрова в лесу в 2026 году

Чтобы заготавливать дрова легально, нужно получить специальное разрешение. Главный документ — это лесорубный билет. Он позволяет официально вырубать древесину в определенных объемах и в конкретные сроки.

"Нужно оформить "лесорубный билет". Это документ, который выдается на право заготовки древесины, включая дрова, по установленным правилам", — рассказал журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник Николай Коваленко.

Если же дрова покупаются в государственных лесхозах или других официальных продавцов, обязательно нужно иметь документы, подтверждающие покупку — например, накладную или товарно-транспортный документ.

В случае самостоятельной заготовки все действия необходимо согласовывать с лесничеством или соответствующим лесохозяйственным предприятием.

Что такое лесорубный билет и как его получить в 2026 году

Согласно Порядку выдачи специальных разрешений на использование лесных ресурсов, лесорубный билет — это документ, который определяет:

  • сроки выполнения работ;
  • сколько древесины можно заготовить;
  • правила очистки территории после вырубки;
  • учет платы, начисленной за использование лесных ресурсов.

Выдают такие разрешения уполномоченные органы в сфере лесного хозяйства. Для этого нужно подать заявление и пакет документов, в частности план работ и материалы по участку.

В некоторых случаях оформить разрешение можно уже после начала работ (в течение месяца). Это касается аварийных ситуаций — например, если нужно срочно убрать опасные деревья возле электросетей, дорог или других объектов, а также во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или пожаров.

Ранее мы писали, что украинцы, которые не имеют центрального отопления и пользуются твердым топливом, могут получить специальную субсидию. Она помогает оплатить дрова, уголь, жидкое топливо или сжиженный газ.

Также мы рассказывали, что отопительный период постепенно завершается. Многие люди, которые топят дома дровами, видят, что часть запасов останется неиспользованной. Поэтому возникает вопрос: как правильно сохранить древесину и можно ли будет использовать ее для обогрева следующей зимой.

отопительный сезон лес отопление дрова твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
