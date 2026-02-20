Видео
Отопление дровами — какую древесину запрещено использовать в доме

20 февраля 2026
Даже если дрова заканчиваются — чем опасно топить в доме
Отопление дровами. Фото: Pexels

Многие украинцы до сих пор обогревают свои дома дровами. Однако не вся древесина подходит для этого: некоторые породы дают мало тепла, а другие вообще могут представлять опасность.

О том, какие дрова не подходят для отопления и какое топливо может быть опасно жечь в доме, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие дрова не подходят для обогрева дома

Специалисты профильного сайта "Baza-Drov" отмечают, что от правильного выбора дров зависит не только тепло в доме, но и безопасность. Лучше всего выбирать сухую древесину с высокой теплоотдачей и минимальным количеством смолы. Зато стоит избегать таких пород:

  1. Осина — быстро сгорает и неэффективна для обогрева.
  2. Липа — загрязняет дымоход и ухудшает качество воздуха.
  3. Пихта — дает мало тепла и вызывает сильное задымление.
  4. Лиственница — горит нестабильно и выделяет больше угарного газа.
  5. Ива — имеет высокую влажность и много смол, что засоряет дымоход.
  6. Черемуха и рябина — дают мало тепла, но образуют много сажи.
  7. Хвойные (сосна, ель) — содержат много смолы, могут искрить и "выстреливать", что повышает риск пожара.

Какие дрова могут быть опасными

Даже хорошая древесина со временем портится: она становится менее плотной и хуже горит. Если дрова имеют признаки гниения, плесени или повреждены насекомыми — их лучше не использовать.

"Если же дрова имеют признаки гнили, плесени или заражения насекомыми, то их лучше использовать первыми или утилизировать", — рассказал лесник Николай Коваленко в комментарии журналистке сайта Новости.LIVE Насте Рейн.

Специалист также добавил, что стоит отказаться от использования для отопления дома такое топливо:

  • сырые дрова — дают много дыма, ухудшают тягу и способствуют образованию креозота;
  • дрова с грибком или плесенью — могут вредить качеству воздуха в помещении;
  • смолистые породы деревьев — они сильно искрят и быстро забивают дымоход сажей;
  • окрашенная или обработанная древесина — во время горения выделяет токсичные вещества.

Чтобы дрова не портились, их нужно хранить под накрытием или в специальном дровнике. Важно не класть древесину просто на землю — лучше использовать поддоны или другую основу. Также следует обеспечить вентиляцию, чтобы избежать накопления влаги и появления плесени.

Ранее мы писали, что этой зимой в Украине очень холодно — это один из самых суровых сезонов за последние годы. Из-за сильных морозов люди уже потратили значительную часть запасов дров для отопления и ищут где их докупить.

Также мы рассказывали, что многие семьи до сих пор обогревают жилье дровами: одни покупают их, другие заготавливают самостоятельно. Но рубить деревья в лесу без разрешения запрещено — за это предусмотрен штраф.

отопительный сезон отопление дрова древесина твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
