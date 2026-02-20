Даже если дрова заканчиваются — чем опасно топить в доме

Отопление дровами — какую древесину запрещено использовать в доме
Многие украинцы до сих пор обогревают свои дома дровами. Однако не вся древесина подходит для этого: некоторые породы дают мало тепла, а другие вообще могут представлять опасность.
О том, какие дрова не подходят для отопления и какое топливо может быть опасно жечь в доме
Какие дрова не подходят для обогрева дома
Специалисты профильного сайта "Baza-Drov" отмечают, что от правильного выбора дров зависит не только тепло в доме, но и безопасность. Лучше всего выбирать сухую древесину с высокой теплоотдачей и минимальным количеством смолы. Зато стоит избегать таких пород:
- Осина — быстро сгорает и неэффективна для обогрева.
- Липа — загрязняет дымоход и ухудшает качество воздуха.
- Пихта — дает мало тепла и вызывает сильное задымление.
- Лиственница — горит нестабильно и выделяет больше угарного газа.
- Ива — имеет высокую влажность и много смол, что засоряет дымоход.
- Черемуха и рябина — дают мало тепла, но образуют много сажи.
- Хвойные (сосна, ель) — содержат много смолы, могут искрить и "выстреливать", что повышает риск пожара.
Какие дрова могут быть опасными
Даже хорошая древесина со временем портится: она становится менее плотной и хуже горит. Если дрова имеют признаки гниения, плесени или повреждены насекомыми — их лучше не использовать.
"Если же дрова имеют признаки гнили, плесени или заражения насекомыми, то их лучше использовать первыми или утилизировать", — рассказал лесник Николай Коваленко в комментарии журналистке сайта Новости.LIVE Насте Рейн.
Специалист также добавил, что стоит отказаться от использования для отопления дома такое топливо:
- сырые дрова — дают много дыма, ухудшают тягу и способствуют образованию креозота;
- дрова с грибком или плесенью — могут вредить качеству воздуха в помещении;
- смолистые породы деревьев — они сильно искрят и быстро забивают дымоход сажей;
- окрашенная или обработанная древесина — во время горения выделяет токсичные вещества.
Чтобы дрова не портились, их нужно хранить под накрытием или в специальном дровнике. Важно не класть древесину просто на землю — лучше использовать поддоны или другую основу. Также следует обеспечить вентиляцию, чтобы избежать накопления влаги и появления плесени.
Ранее мы писали, что этой зимой в Украине очень холодно — это один из самых суровых сезонов за последние годы. Из-за сильных морозов люди уже потратили значительную часть запасов дров для отопления и ищут где их докупить.
Также мы рассказывали, что многие семьи до сих пор обогревают жилье дровами: одни покупают их, другие заготавливают самостоятельно. Но рубить деревья в лесу без разрешения запрещено — за это предусмотрен штраф.
