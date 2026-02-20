Відео
Головна Економіка Опалення дровами — яку деревину заборонено палити в домі

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 07:25
Навіть якщо дрова закінчуються — чим небезпечно топити в домі
Опалення дровами. Фото: Pexels

Багато українців і досі обігрівають свої домівки дровами. Однак не вся деревина підходить для цього: деякі породи дають мало тепла, а інші взагалі можуть становити небезпеку.

Про те, які дрова не підходять для опалення та яке паливо може бути небезпечно палити в домі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які дрова не підходять для обігріву будинку

Фахівці профільного сайту "Baza-Drov" наголошують, що від правильного вибору дров залежить не лише тепло в домі, а й безпека. Найкраще обирати суху деревину з високою тепловіддачею і мінімальною кількістю смоли. Натомість варто уникати таких порід:

  1. Осика — швидко згорає і неефективна для обігріву.
  2. Липа — забруднює димохід і погіршує якість повітря.
  3. Ялиця — дає мало тепла та спричиняє сильне задимлення.
  4. Модрина — горить нестабільно та виділяє більше чадного газу.
  5. Верба — має високу вологість та багато смол, що засмічує димохід.
  6. Черемха і горобина — дають мало тепла, але утворюють багато сажі.
  7. Хвойні (сосна, ялина) — містять багато смоли, можуть іскрити та "вистрілювати", що підвищує ризик пожежі.

Які дрова можуть бути небезпечними

Навіть хороша деревина з часом псується: вона стає менш щільною і гірше горить. Якщо дрова мають ознаки гниття, плісняви або пошкоджені комахами — їх краще не використовувати.

"Якщо ж дрова мають ознаки гнилі, плісняви або зараження комахами, то їх краще використати першими або утилізувати", — розповів лісник Микола Коваленко в коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн.

Фахівець також додав, що варто відмовитись від використання для опалення будинку таке паливо:

  • сирі дрова — дають багато диму, погіршують тягу і сприяють утворенню креозоту;
  • дрова з грибком чи пліснявою — можуть шкодити якості повітря в приміщенні;
  • смолисті породи дерев — вони сильно іскрять і швидко забивають димохід сажею;
  • пофарбована або оброблена деревина — під час горіння виділяє токсичні речовини.

Щоб дрова не псувалися, їх потрібно зберігати під накриттям або в спеціальному дровнику. Важливо не класти деревину просто на землю — краще використовувати піддони чи іншу основу. Також слід забезпечити вентиляцію, щоб уникнути накопичення вологи та появи плісняви.

Раніше ми писали, що цієї зими в Україні дуже холодно — це один із найсуворіших сезонів за останні роки. Через сильні морози люди вже витратили значну частину запасів дров для опалення та шукають де їх докупити.

Також ми розповідали, що багато сімей досі обігрівають житло дровами: одні купують їх, інші заготовляють самостійно. Але рубати дерева в лісі без дозволу заборонено — за це передбачений штраф.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
