Заготівля дров у 2026 році — чи можна збирати для опалення повалені в лісі гілки

Багато родин в Україні досі опалюють свої домівки дровами. Багато хто купує паливо, але є й громадяни, які заготовляють деревину власними силами. Однак просто піти до лісу та почати рубати дерева не можна, за це можуть оштрафувати.

Про те, що можна збирати в лісі без дозволу у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що дозволено забирати з лісу без дозволу у 2026 році

У Північному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства розповіли, що звичайним громадянам дозволяється збирати лише незначні природні залишки, які не завдають шкоди довкіллю. Серед них:

хвоя;

тонкі гілочки;

опале листя;

кора, що сама відпала з дерев;

дрібні уламки після буревіїв або офіційних лісових робіт.

Що таке лісорубний квиток та нащо він потрібний

Щоб легально заготовляти дрова, необхідно мати лісорубний квиток. Його отримують лише підприємства та організації, які офіційно користуються лісовими ділянками. Вони займаються прибиранням повалених дерев, очищенням лісу від сухостою та доглядом за насадженнями.

За даними національної онлайн-платформи "ЕкоСистема", лісорубний квиток — це документ, у якому зазначено:

терміни виконання робіт;

вимоги щодо відновлення лісу;

правила транспортування деревини;

точну кількість дозволених до зрізу дерев.

Також цей документ потрібен для нарахування плати за використання природних ресурсів. Без нього будь-яка заготівля вважається порушенням закону, а тому навіть зрізання сухих гілок може призвести до штрафу.

Чи можна забирати на дрова повалені в лісі дерева та гілки

Дерева або великі гілки, які впали через вітер чи негоду й знаходяться не на приватній території, зазвичай належать державі або громаді.

"За нашим законодавством використання "сухостою" чи повалених дерев без дозволу — заборонено. Тобто, навіть якщо дерево впало, це не означає, що його можна підійти та розпиляти без оформлення дозволу, як мінімум, у місцевої громади", — журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник Микола Коваленко.

Тож, перед заготівлею дров потрібно з’ясувати, кому належить ділянка та чи не входить ця територія до лісового фонду.

Раніше ми писали, що лісосмуги вздовж залізниці потрібні для захисту поїздів від негоди, вітру та снігу, щоб рух був безпечним у будь-яку пору року. Тому рубати на дрова дерева та гілки біля колій без дозволу не можна.

Також ми розповідали, що дрова залишаються популярним видом палива для опалення. Цього року морози сильніші, ніж зазвичай, тому багатьом довелося купувати додаткові запаси палива.