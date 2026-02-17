Видео
Главная Экономика Дрова для отопления — что можно брать в лесу без разрешения в 2026 году

Дрова для отопления — что можно брать в лесу без разрешения в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 15:09
Заготовка дров в 2026 году — можно ли собирать для отопления поваленные в лесу ветки
Дерево упало в лесу. Фото: Pexels

Многие семьи в Украине до сих пор отапливают свои дома дровами. Многие покупают топливо, но есть и граждане, которые заготавливают древесину собственными силами. Однако просто пойти в лес и начать рубить деревья нельзя, за это могут оштрафовать.

О том, что можно собирать в лесу без разрешения в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Что разрешено забирать из леса без разрешения в 2026 году

В Северном межрегиональном управлении лесного и охотничьего хозяйства рассказали, что обычным гражданам разрешается собирать лишь незначительные природные остатки, которые не наносят вреда окружающей среде. Среди них:

  • хвоя;
  • тонкие веточки;
  • опавшие листья;
  • кора, которая сама отпала с деревьев;
  • мелкие обломки после ураганов или официальных лесных работ.

Что такое лесорубный билет и зачем он нужен

Чтобы легально заготавливать дрова, необходимо иметь лесорубный билет. Его получают только предприятия и организации, которые официально пользуются лесными участками. Они занимаются уборкой поваленных деревьев, очисткой леса от сухостоя и уходом за насаждениями.

По данным национальной онлайн-платформы "ЭкоСистема", лесорубный билет — это документ, в котором указаны:

  • сроки выполнения работ;
  • требования по восстановлению леса;
  • правила транспортировки древесины;
  • точное количество разрешенных к срезу деревьев.

Также этот документ нужен для начисления платы за использование природных ресурсов. Без него любая заготовка считается нарушением закона, а потому даже срезание сухих веток может привести к штрафу.

Можно ли забирать на дрова поваленные в лесу деревья и ветки

Деревья или большие ветки, которые упали из-за ветра или непогоды и находятся не на частной территории, обычно принадлежат государству или общине.

"По нашему законодательству использование "сухостоя" или поваленных деревьев без разрешения — запрещено. То есть, даже если дерево упало, это не значит, что его можно подойти и распилить без оформления разрешения, как минимум, у местной общины", — журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник Николай Коваленко.

Поэтому, перед заготовкой дров нужно выяснить, кому принадлежит участок и не входит ли эта территория в лесной фонд.

Ранее мы писали, что лесополосы вдоль железной дороги нужны для защиты поездов от непогоды, ветра и снега, чтобы движение было безопасным в любое время года. Поэтому рубить на дрова деревья и ветки возле путей без разрешения нельзя.

Также мы рассказывали, что дрова остаются популярным видом топлива для отопления. В этом году морозы сильнее, чем обычно, поэтому многим пришлось покупать дополнительные запасы топлива.

отопительный сезон отопление дрова древесина твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
