Українці можуть легально заготовляти дрова в лісі — що для цього потрібно у 2026 році

Дрова і гілки в лісі. Фото: Pexels

Заготівля дров є актуальним питанням для багатьох жителів України. Водночас самовільно йти до лісу та рубати дерева або збирати сухі гілки не можна — це порушення закону.

Про те, чи можуть українці легально заготовляти дрова в лісі у 2026 році та що для цього потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто може легально заготовляти дрова в лісі у 2026 році

Щоб заготовляти дрова легально, потрібно отримати спеціальний дозвіл. Головний документ — це лісорубний квиток. Він дозволяє офіційно вирубувати деревину у визначених обсягах і в конкретні строки.

"Потрібно оформити "лісорубний квиток". Це документ, який видається на право заготівлі деревини, включно з дровами, за встановленими правилами", — розповів журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник Микола Коваленко.

Якщо ж дрова купуються у державних лісгоспах або інших офіційних продавців, обов’язково потрібно мати документи, що підтверджують покупку — наприклад, накладну або товарно-транспортний документ.

У разі самостійної заготівлі всі дії необхідно погоджувати з лісництвом або відповідним лісогосподарським підприємством.

Що таке лісорубний квиток та як його отримати у 2026 році

Згідно з Порядком видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, лісорубний квиток — це документ, який визначає:

строки виконання робіт;

скільки деревини можна заготовити;

правила очищення території після вирубки;

облік плати, нарахованої за використання лісових ресурсів.

Видають такі дозволи уповноважені органи у сфері лісового господарства. Для цього потрібно подати заяву та пакет документів, зокрема план робіт і матеріали щодо ділянки.

У деяких випадках оформити дозвіл можна вже після початку робіт (протягом місяця). Це стосується аварійних ситуацій — наприклад, якщо потрібно терміново прибрати небезпечні дерева біля електромереж, доріг чи інших об’єктів, а також під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або пожеж.

Раніше ми писали, що українці, які не мають центрального опалення та користуються твердим паливом, можуть отримати спеціальну субсидію. Вона допомагає оплатити дрова, вугілля, рідке пальне або скраплений газ.

Також ми розповідали, що опалювальний період поступово завершується. Чимало людей, які топлять оселі дровами, бачать, що частина запасів залишиться невикористаною. Тому виникає питання: як правильно зберегти деревину і чи можна буде використати її для обігріву наступної зими.