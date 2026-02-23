"Термін придатності" дров — що робити з залишками палива після зими

Запас дров під навісом. Фото: Pexels

Зима добігає кінця, а це означає, що невдовзі закінчиться й опалювальний сезон. Для багатьох громадян, які обігрівають свої будинки дровами, вже зараз стає очевидним, що вони не встигнуть повністю використати свої запаси палива. Тож виникає логічне запитання, що робити з залишками деревини та чи буде вона придатною для опалення в наступному сезоні.

Про те, як довго дрова залишаються придатними для опалення та що робити з залишками палива після зими, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

Реклама

Читайте також:

Як довго дрова залишаються придатними для опалення

Після завершення опалювального сезону постає питання, що робити з невикористаними дровами. Фахівці радять не поспішати їх викидати — у більшості випадків вони ще стануть у пригоді.

За словами Миколи Коваленка, дрова можуть залишатися придатними для опалення від 3 до 7 років — але лише за правильного зберігання. Головний фактор, який впливає на їхню якість, — це вологість.

"Тому якщо ви маєте велику партію дров — потурбуйтеся про те, щоб вони були захищені від вологи та мали хорошу вентиляцію. Інакше вони потрухнуть вже через 2 роки", — наголошує експерт.

Що робити українцям із залишками дров після зими

Якщо після опалювального сезону у вас залишаться дрова, фахівець радить:

Пересортувати дрова — відокремити сухі від сирих або пошкоджених. Досушити — перекласти поліна в провітрюване місце, якщо вони ще вологі. Використати в міжсезоння — для каміна, мангалу чи лазні. Залишити на наступну зиму — добре висушені дрова навіть краще горітимуть.

"Якщо ж дрова мають ознаки гнилі, плісняви або зараження комахами, то їх краще використати першими або утилізувати", — зазначив Коваленко.

Він також додав, що свіжозрубані дрова містять 40–60% вологи й не підходять для ефективного обігріву. Найкраще горять дрова з вологістю 15–20%, якої вони досягають після тривалого природного сушіння. Після кількох років зберігання деревина може втрачати щільність і горіти гірше, але все одно залишатися придатною.

Раніше ми писали, що чимало людей в Україні досі використовують дрова для обігріву житла. Але не кожна деревина підходить для цього: одні породи майже не дають тепла, а інші навіть можуть бути небезпечними.

Також ми розповідали, що для тих, хто опалює будинок твердим паливом і не має доступу до центрального опалення, передбачена спеціальна державна допомога. Вона компенсує витрати на дрова, вугілля, рідке паливо та скраплений газ.