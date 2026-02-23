Видео
Главная Экономика Утилизировать или хранить дальше — что делать с остатками дров после зимы

Утилизировать или хранить дальше — что делать с остатками дров после зимы

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 14:05
"Срок годности" дров — что делать с остатками топлива после зимы
Запас дров под навесом. Фото: Pexels

Зима подходит к концу, а это значит, что вскоре закончится и отопительный сезон. Для многих граждан, которые отапливают свои дома дровами, уже сейчас становится очевидным, что они не успеют полностью использовать свои запасы топлива. Поэтому возникает логичный вопрос, что делать с остатками древесины и будет ли она пригодной для отопления в следующем сезоне.

О том, как долго дрова остаются пригодными для отопления и что делать с остатками топлива после зимы, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко.

Читайте также:

Как долго дрова остаются пригодными для отопления

После завершения отопительного сезона возникает вопрос, что делать с неиспользованными дровами. Специалисты советуют не спешить их выбрасывать — в большинстве случаев они еще пригодятся.

По словам Николая Коваленко, дрова могут оставаться пригодными для отопления от 3 до 7 лет — но только при правильном хранении. Главный фактор, который влияет на их качество, — это влажность.

"Поэтому если у вас есть большая партия дров — позаботьтесь о том, чтобы они были защищены от влаги и имели хорошую вентиляцию. Иначе они потрухнут уже через 2 года", — отмечает эксперт.

Что делать украинцам с остатками дров после зимы

Если после отопительного сезона у вас останутся дрова, специалист советует:

  1. Пересортировать дрова — отделить сухие от сырых или поврежденных.
  2. Досушить — переложить поленья в проветриваемое место, если они еще влажные.
  3. Использовать в межсезонье — для камина, мангала или бани.
  4. Оставить на следующую зиму — хорошо высушенные дрова даже лучше будут гореть.

"Если же дрова имеют признаки гнили, плесени или заражения насекомыми, то их лучше использовать первыми или утилизировать", — отметил Коваленко.

Он также добавил, что свежесрубленные дрова содержат 40-60% влаги и не подходят для эффективного обогрева. Лучше всего горят дрова с влажностью 15-20%, которой они достигают после длительной естественной сушки. После нескольких лет хранения древесина может терять плотность и гореть хуже, но все равно оставаться пригодной.

Ранее мы писали, что многие люди в Украине до сих пор используют дрова для обогрева жилья. Но не каждая древесина подходит для этого: одни породы почти не дают тепла, а другие даже могут быть опасными.

Также мы рассказывали, что для тех, кто отапливает дом твердым топливом и не имеет доступа к центральному отоплению, предусмотрена специальная государственная помощь. Она компенсирует расходы на дрова, уголь, жидкое топливо и сжиженный газ.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
