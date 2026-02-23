"Срок годности" дров — что делать с остатками топлива после зимы

Утилизировать или хранить дальше — что делать с остатками дров после зимы
Зима подходит к концу, а это значит, что вскоре закончится и отопительный сезон. Для многих граждан, которые отапливают свои дома дровами, уже сейчас становится очевидным, что они не успеют полностью использовать свои запасы топлива. Поэтому возникает логичный вопрос, что делать с остатками древесины и будет ли она пригодной для отопления в следующем сезоне.
О том, как долго дрова остаются пригодными для отопления и что делать с остатками топлива после зимы, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко.
Как долго дрова остаются пригодными для отопления
После завершения отопительного сезона возникает вопрос, что делать с неиспользованными дровами. Специалисты советуют не спешить их выбрасывать — в большинстве случаев они еще пригодятся.
По словам Николая Коваленко, дрова могут оставаться пригодными для отопления от 3 до 7 лет — но только при правильном хранении. Главный фактор, который влияет на их качество, — это влажность.
"Поэтому если у вас есть большая партия дров — позаботьтесь о том, чтобы они были защищены от влаги и имели хорошую вентиляцию. Иначе они потрухнут уже через 2 года", — отмечает эксперт.
Что делать украинцам с остатками дров после зимы
Если после отопительного сезона у вас останутся дрова, специалист советует:
- Пересортировать дрова — отделить сухие от сырых или поврежденных.
- Досушить — переложить поленья в проветриваемое место, если они еще влажные.
- Использовать в межсезонье — для камина, мангала или бани.
- Оставить на следующую зиму — хорошо высушенные дрова даже лучше будут гореть.
"Если же дрова имеют признаки гнили, плесени или заражения насекомыми, то их лучше использовать первыми или утилизировать", — отметил Коваленко.
Он также добавил, что свежесрубленные дрова содержат 40-60% влаги и не подходят для эффективного обогрева. Лучше всего горят дрова с влажностью 15-20%, которой они достигают после длительной естественной сушки. После нескольких лет хранения древесина может терять плотность и гореть хуже, но все равно оставаться пригодной.
