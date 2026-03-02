Дерево на границе с соседом — кто владелец и можно ли его спилить на дрова в 2026 году

Люди несут срезанную ветку. Фото: УНИАН

Довольно часто между соседями возникают споры относительно того, кому принадлежит дерево, которое растет впритык к границе их земельных участков. Тем более если его ветви или корни выходят за пределы одной территории.

О том, можно ли срезать на дрова деревья, которые растут на границе с соседом, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на положения 373 статьи Гражданского кодекса Украины.

Кому принадлежит дерево, которое растет у границы соседских участков

Украинское законодательство четко регулирует этот вопрос. В частности, согласно Гражданскому кодексу Украины, право собственности на земельный участок распространяется и на многолетние насаждения, которые на нем расположены.

"Право собственности на земельный участок распространяется на поверхностный (почвенный) слой в пределах этого участка, на водные объекты, леса, многолетние насаждения, которые на нем находятся, а также на пространство, находящееся над и под поверхностью участка, высотой и глубиной, которые необходимы для возведения жилых, производственных и других зданий и сооружений", — отмечается в законе.

Это означает, что дерево принадлежит именно тому владельцу, на чьей земле оно растет — независимо от того, насколько широко раскинулись его ветви и заходят ли они на соседний участок.

Можно ли срезать ветви соседского дерева, которые зашли за забор

Речь идет о случаях, когда ветви или корни проникают на соседнюю территорию и препятствуют нормальному использованию земли — например, мешают строительству, обработке почвы или пользованию участком по его целевому назначению.

В соответствии со 105 статьей Земельного кодекса Украины, владельцы и пользователи земельных участков имеют право обрезать ветви и корни деревьев или кустов, которые проникли с соседней территории, если они создают препятствия. Важно, что речь идет именно о той части растения, которая находится на чужом участке.

Информацию о целевом назначении земельного участка можно найти в официальных документах:

свидетельстве о наследстве;

государственном акте на право собственности;

выписке из Государственного земельного кадастра, договоре аренды и тому подобное.

Можно ли срезать на дрова деревья, которые растут на границе с соседом

Отдельного внимания требует ситуация, когда дерево растет непосредственно на границе между двумя участками. В таком случае оно считается общей собственностью соседей. Это означает, что и само дерево, и его плоды принадлежат им в равных долях.

Каждый из соседей имеет право инициировать удаление такого дерева. Как правило, расходы на это распределяются поровну. Однако, если один из владельцев отказывается от своих прав на дерево, тогда все расходы возлагаются на того, кто выступил инициатором его удаления.

Однако существует важное ограничение: требовать удаления деревьев или кустов нельзя в случаях, когда они выполняют функцию межевых знаков и не могут быть заменены другими способами с учетом конкретных обстоятельств.

Ранее мы писали, что в 2026 году заготовка дров — это важный процесс для многих украинцев. Однако самовольно рубить деревья или собирать ветки в лесу не разрешено — это незаконно.

Также мы рассказывали, что зеленые насаждения в городах и селах создают комфортную среду. Однако иногда деревья высыхают и представляют опасность для людей или имущества, поэтому возникает вопрос, можно ли рубить их на дрова.