Погане виховання дітей — що категорично не можна робити батькам в Україні

В обов’язки батьків входить належне виховання дітей, піклування про їх благополуччя, забезпечення достойних умов проживання і багато іншого. У випадку невиконання законодавчих вимог доведеться понести сувору відповідальність, зокрема заплатити чималий штраф. Не завадить дізнатися, що загрожує батькам в Україні.

Про це розповідає Кодекс про адміністративні правопорушення.

Штраф за погане виховання дітей

Фінансова відповідальність передбачена статтею 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей". Порушення цієї норми включає:

ухилення від обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя;

нехтування доглядом за дитиною;

відсутність реалізації права на освіту і саморозвиток;

недостатнє харчування;

відсутність контролю за поведінкою;

недбалість щодо зовнішнього вигляду дитини;

нехтування здоров'ям тощо.

"Це тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", — йдеться в Кодексі про адміністративні правопорушення.

Фінансова санкція за погане виховання дитини у березні 2026 року становить 850-1 700 грн. Аналогічні дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, передбачають штраф у розмірі 1 700-5 100 грн.

Інше порушення, яке теж можна класифікувати як неналежне виховання, визначене статтею 180 КУпАП. Мова про доведення неповнолітньої особи до стану алкогольного сп'яніння. Батькам загрожує штраф від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів — від 102 до 136 грн.

Кого можуть позбавити батьківських прав

Підстави для позбавлення судом батьківських прав перелічені у статті 164 Сімейного кодексу. Це загрожує у випадку ухилення від виконання обов’язків щодо виховання дитини, жорстокого поводження з неповнолітніми, примушення до жебракування/бродяжництва.

Суворі наслідки чекають батьків, яких визнали хронічними алкоголіками або наркоманами, засудили за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини. Також втрата права на піклування чекає дорослих, які не забрали немовля з пологового будинку без поважної причини.

