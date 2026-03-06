Видео
За плохое воспитание детей придется отвечать — что грозит родителям в 2026

Дата публикации 6 марта 2026 11:35
Плохое воспитание ребенка — что категорически не должны делать родители в Украине
Ненадлежащее воспитание ребенка наказывается штрафом. Фото: Новини.LIVE

В обязанности родителей входит надлежащее воспитание детей, забота об их благополучии, обеспечение достойных условий проживания и многое другое. В противном случае придется понести ответственность, в частности заплатить немалый штраф. Не помешает узнать, что грозит родителям в Украине.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс об административных правонарушениях.

Штраф за плохое воспитание детей

Финансовая ответственность предусмотрена статьей 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей". Нарушение этой нормы включает:

  • уклонение от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни;
  • пренебрежение уходом за ребенком;
  • отсутствие реализации права на образование и саморазвитие;
  • недостаточное питание;
  • отсутствие контроля за поведением;
  • небрежность относительно внешнего вида ребенка;
  • пренебрежение здоровьем и пр.

"Это влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан", — говорится в Кодексе об административных правонарушениях.

Финансовая санкция за плохое воспитание ребенка в марте 2026 года составляет 850-1 700 грн. Аналогичные действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусматривают штраф в размере 1 700-5 100 грн.

Другое нарушение, которое тоже можно классифицировать как ненадлежащее воспитание, определено статьей 180 КУоАП. Речь о доведении несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения. Родителям грозит штраф от шести до восьми необлагаемых минимумов — от 102 до 136 грн.

Кого могут лишить родительских прав

Основания для лишения судом родительских прав перечислены в статье 164 Семейного кодекса. Это грозит в случае уклонения от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка, жестокого обращения с несовершеннолетними, принуждения к попрошайничеству/бродяжничеству.

Суровые последствия ждут родителей, которых признали хроническими алкоголиками или наркоманами, осудили за совершение умышленного уголовного преступления в отношении ребенка. Также потеря права на попечительство ждет взрослых, которые не забрали младенца из роддома без уважительной причины.

Напомним, обычно дети автоматически наследуют имущество родителей, но в определенных случаях их могут лишить этого права. Например, если сын или дочь сознательно не помогали беспомощным родителям.

Также мы писали, что в 2026 году часть новых выплат на детей будут перечислять на специальные счета в Ощадбанке. Речь идет о помощи по уходу за ребенком до одного года и программе "єЯсла".

Автор:
Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
