Испорченные отношения — могут ли родители лишить наследства своих детей

Обычно дети — это основные претенденты на имущество своих родителей в случае их смерти. Однако так происходит не всегда. Иногда родители решают лишить наследства своих детей, например, если отношения между ними сильно испортились.

О том, могут ли родители лишить наследства своих детей и в каких случаях это возможно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 1224 статью Гражданского кодекса Украины.

В каких случаях дети теряют право на наследство своих родителей

Часто возникает вопрос: имеют ли право на наследство взрослые дети, которые не ухаживали за пожилыми или больными родителями. Закон Украины позволяет в отдельных случаях лишить человека права на наследство. Это правило действует независимо от того, получается ли имущество по закону или по завещанию.

Чтобы самостоятельно решить судьбу своего имущества после смерти, украинцы могут написать завещание. При этом, даже составив документ, некоторые наследники получат свою долю, независимо от его содержания. Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, это касается:

нетрудоспособных родителей;

нетрудоспособных вдовы (вдовца);

совершеннолетних нетрудоспособных детей наследодателя;

малолетних и несовершеннолетних детей наследодателя.

"В то же время существует категория обязательных наследников: несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, нетрудоспособный муж или жена, которых невозможно полностью лишить наследства даже по завещанию", — в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн объяснил юрист Олег Козляк.

В остальных случаях, если совершеннолетние дети сознательно не помогали отцу или матери, которые из-за старости, тяжелой болезни или инвалидности были беспомощными, их могут лишить наследства. Такое решение принимается только судом. При рассмотрении дела суд выясняет:

имели ли дети реальную возможность помогать;

обращался ли наследодатель к детям за помощью;

действительно ли наследодатель был в беспомощном состоянии.

Стоит также уточнить, что сам факт того, что родители и дети долго не общались, еще не означает, что дети намеренно избегали обязанности помогать.

Кто еще может потерять право на наследство в 2026 году

Закон также предусматривает и другие основания для устранения от наследования. Недостойными наследниками могут признать:

тех, кто намеренно лишил жизни наследодателя или других наследников или пытался это сделать;

лиц, которые специально препятствовали составлению, изменению или отмене завещания, чтобы получить наследство или увеличить свою долю;

родителей, которых лишили родительских прав и которые не были восстановлены в этих правах на момент открытия наследства. В то же время ребенок сохраняет право на наследство после родителей, даже если они были лишены родительских прав.

Если суд признает наследника недостойным, его долю имущества распределяют между другими наследниками в соответствии с их долями.

Ранее мы писали, что в Украине получить наследство можно в любом возрасте — даже младенец имеет такое право. Закон определяет порядок наследования для детей и подростков и устанавливает, кто может действовать от их имени.

Также мы рассказывали, что для оформления наследства, нужно вовремя подать заявление нотариусу. Если этого не сделать в установленный срок, человек теряет право на наследство.