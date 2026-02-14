Зіпсовані стосунки — чи можуть батьки позбавити спадщини своїх дітей

Люди спілкуються з юристом. Фото: Pexels

Зазвичай діти — це основні претенденти на майно своїх батьків у разі їхньої смерті. Однак так відбувається не завжди. Інколи батьки вирішують позбавити спадщини своїх дітей, наприклад, якщо відносини між ними сильно зіпсувалися.

Про те, чи можуть батьки позбавити спадщини своїх дітей та в яких випадках це можливо, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 1224 статтю Цивільного кодексу України.

В яких випадках діти втрачають право на спадщину своїх батьків

Часто виникає питання: чи мають право на спадщину дорослі діти, які не доглядали літніх або хворих батьків. Закон України дозволяє в окремих випадках позбавити людину права на спадок. Це правило діє незалежно від того, чи отримується майно за законом, чи за заповітом.

Щоб самостійно вирішити долю свого майна після смерті, українці можуть написати заповіт. При цьому, навіть склавши документ, деякі спадкоємці отримають свою частку, незалежно від його змісту. Згідно зі статтею 1241 Цивільного кодексу України, це стосується:

непрацездатних батьків;

непрацездатних вдови (вдівця);

повнолітніх непрацездатних дітей спадкодавця;

малолітніх та неповнолітніх дітей спадкодавця.

"Водночас існує категорія обов’язкових спадкоємців: неповнолітні, непрацездатні діти, непрацездатний чоловік або дружина, яких неможливо повністю позбавити спадку навіть за заповітом", — у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн пояснив юрист Олег Козляк.

В решті випадків, якщо повнолітні діти свідомо не допомагали батькові чи матері, які через старість, тяжку хворобу або інвалідність були безпорадними, їх можуть позбавити спадщини. Таке рішення ухвалюється лише судом. Під час розгляду справи суд з’ясовує:

чи мали діти реальну можливість допомагати;

чи звертався спадкодавець до дітей по допомогу;

чи дійсно спадкодавець був у безпорадному стані.

Варто також уточнити, що сам факт того, що батьки й діти довго не спілкувалися, ще не означає, що діти навмисно уникали обов’язку допомагати.

Хто ще може втратити право на спадщину у 2026 році

Закон також передбачає й інші підстави для усунення від спадкування. Негідними спадкоємцями можуть визнати:

тих, хто навмисно позбавив життя спадкодавця або інших спадкоємців чи намагався це зробити;

осіб, які спеціально перешкоджали складанню, зміні або скасуванню заповіту, щоб отримати спадщину чи збільшити свою частку;

батьків, яких позбавили батьківських прав і які не були поновлені в цих правах на момент відкриття спадщини. Водночас дитина зберігає право на спадщину після батьків, навіть якщо їх було позбавлено батьківських прав.

Якщо суд визнає спадкоємця негідним, його частку майна розподіляють між іншими спадкоємцями відповідно до їхніх часток.

