Спадщина в Україні — з якого віку можна отримати права на майно у 2026 році

Людина підписує документ. Фото: Pexels

Спадкування — це юридичний процес, у межах якого права та обов’язки померлої фізичної особи (спадкодавця) переходять до інших громадян. В Україні передбачено два способи спадкування: на підставі заповіту або відповідно до вимог закону.

Про те, з якого віку можна отримати спадщину в Україні та як відрізняється цей процес, якщо на майно претендує неповнолітня особа, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на статті Цивільного кодексу України.

Реклама

Читайте також:

З якого віку можна успадкувати майно в Україні

В Україні спадщину можна отримати з будь-якого віку — навіть новонароджена дитина має на це право. Закон чітко визначає, як неповнолітні можуть успадковувати майно та хто представляє їхні інтереси.

Згідно зі статтею 1241 Цивільного кодексу України, малолітні, неповнолітні та повнолітні, але непрацездатні діти спадкодавця мають право на обов’язкову частку у спадщині. Незалежно від змісту заповіту, таким спадкоємцям належить не менше половини частки, яку вони отримали б у разі спадкування за законом.

При цьому суд має право зменшити розмір обов’язкової частки, враховуючи характер відносин між спадкодавцем і спадкоємцем та інші істотні обставини справи.

Дитина, приймаючи спадщину, набуває не тільки майнові права, а й боргові зобов’язання спадкодавця, якщо вони не пов’язані безпосередньо з його особою. Наприклад, у разі спадкування житла, придбаного в кредит, обов’язок погашення кредиту переходить до спадкоємця в межах вартості успадкованого майна.

Як відбувається спадкування неповнолітньою особою

Згідно з частинами третьою та четвертою статті 1269 ЦК України:

за малолітню дитину (до 14 років) заяву про прийняття спадщини подають і підписують батьки або один із них;

неповнолітня особа віком від 14 до 18 років має право особисто подати та підписати заяву про прийняття спадщини.

Усі дії батьки чи законні представники здійснюють виключно в інтересах дитини. У разі смерті обох батьків свідоцтво про право на спадщину видається:

після досягнення 18 років або набуття повної цивільної дієздатності раніше (наприклад, у разі укладення шлюбу — за рішенням суду);

або після встановлення опіки чи піклування: до 14 років заяву подає опікун, а з 14 до 18 років — сама дитина за згодою піклувальника.

Дітям, які одночасно втратили обох батьків унаслідок нещасних випадків, хвороб, злочинів або катастроф, допомогу в оформленні спадщини надають органи опіки та піклування, районні державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад. Управління спадковим майном здійснюють:

батьки, якщо вони живі;

або усиновлювачі, опікуни чи піклувальники, якщо дитина є сиротою.

Чи може дитина відмовитися від спадщини

Відповідно до частини четвертої статті 1268 ЦК України, малолітня або неповнолітня дитина автоматично вважається такою, що прийняла спадщину, якщо від її імені не було подано заяву про відмову від спадкування.

Неповнолітня особа віком від 14 до 18 років може відмовитися від спадщини лише за згодою батьків або піклувальника та з дозволу органу опіки та піклування. Відмова від спадщини за малолітню дитину також допускається виключно з дозволу органу опіки та піклування.

Раніше ми писали, що багато хто думає, що спадщина — це тільки нерухомість чи гроші. Але разом із майном спадкоємцям можуть перейти й борги померлого.

Також ми розповідали, що діти мають першочергове право на спадщину батьків. Однак процес спадкування нерідко викликає суперечки, особливо, коли серед спадкоємців є діти, народжені поза шлюбом.