Спадщина у 2026 році — чи мають право на майно діти, народжені поза шлюбом

Людина вивчає документ. Фото: Pexels

Діти входять до першої черги претендентів на майно своїх батьків після їх смерті. Водночас питання спадкування часто стає джерелом конфліктів, особливо складними можуть бути ситуації, коли спадкоємцями є діти, народжені поза шлюбом.

Про те, чи мають право на спадщину, народжені поза шлюбом діти, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Реклама

Читайте також:

Чи мають право на спадок діти, народжені поза шлюбом

Щоб уникнути суперечок між родичами, українцям радять заздалегідь складати заповіт, у якому чітко прописується, кому і яка частина майна дістанеться. Якщо ж заповіту немає, майно розподіляється відповідно до закону. До спадкоємців першої черги належать:

діти;

батько та мати;

офіційний чоловік або дружина.

Юрист підкреслює, що в Україні всі діти мають рівні права на спадщину незалежно від того, чи перебували їхні батьки в зареєстрованому шлюбі.

"Головною умовою є офіційно встановлене батьківство. Це може бути запис у свідоцтві про народження, рішення суду, заява батька про визнання батьківства. За відсутності підтвердження батьківства дитина не може бути визнана спадкоємцем без судового рішення", — пояснив Олег Козляк.

Хто має право на гарантовану частку спадщини

Законодавство також передбачає захист окремих категорій осіб, які незалежно від змісту заповіту мають право на обов’язкову частину майна. Згідно зі статтею 1241 Цивільного кодексу України, до них відносяться:

непрацездатні батьки;

малолітні діти до 14 років;

непрацездатні чоловік чи дружина;

неповнолітні віком від 14 до 18 років;

повнолітні діти з інвалідністю або непрацездатні.

Ці особи отримують не менше половини тієї частки, яка належала б їм за законом. У разі виникнення спорів питання може вирішуватися в судовому порядку. Також будь-який спадкоємець має право відмовитися від спадщини, подавши відповідну заяву нотаріусу.

Раніше ми писали, що заповіт — це офіційний документ, у якому людина вказує, кому перейде її майно після смерті. Але інколи такий документ можуть скасувати.

Також ми розповідали, що в Україні податок на спадщину залежить від ступеня родинних зв’язків і статусу спадкоємця. У певних ситуаціях його не платять зовсім, а в інших він може складати 5% або 18% від вартості успадкованого майна.