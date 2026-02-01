Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поділ спадщини — чи отримають частку майна позашлюбні діти

Поділ спадщини — чи отримають частку майна позашлюбні діти

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 11:35
Спадщина у 2026 році — чи мають право на майно діти, народжені поза шлюбом
Людина вивчає документ. Фото: Pexels

Діти входять до першої черги претендентів на майно своїх батьків після їх смерті. Водночас питання спадкування часто стає джерелом конфліктів, особливо складними можуть бути ситуації, коли спадкоємцями є діти, народжені поза шлюбом.

Про те, чи мають право на спадщину, народжені поза шлюбом діти, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Реклама
Читайте також:

Чи мають право на спадок діти, народжені поза шлюбом

Щоб уникнути суперечок між родичами, українцям радять заздалегідь складати заповіт, у якому чітко прописується, кому і яка частина майна дістанеться. Якщо ж заповіту немає, майно розподіляється відповідно до закону. До спадкоємців першої черги належать:

  • діти;
  • батько та мати;
  • офіційний чоловік або дружина.

Юрист підкреслює, що в Україні всі діти мають рівні права на спадщину незалежно від того, чи перебували їхні батьки в зареєстрованому шлюбі. 

"Головною умовою є офіційно встановлене батьківство. Це може бути запис у свідоцтві про народження, рішення суду, заява батька про визнання батьківства. За відсутності підтвердження батьківства дитина не може бути визнана спадкоємцем без судового рішення", — пояснив Олег Козляк.

Хто має право на гарантовану частку спадщини

Законодавство також передбачає захист окремих категорій осіб, які незалежно від змісту заповіту мають право на обов’язкову частину майна. Згідно зі статтею 1241 Цивільного кодексу України, до них відносяться:

  • непрацездатні батьки;
  • малолітні діти до 14 років;
  • непрацездатні чоловік чи дружина;
  • неповнолітні віком від 14 до 18 років;
  • повнолітні діти з інвалідністю або непрацездатні.

Ці особи отримують не менше половини тієї частки, яка належала б їм за законом. У разі виникнення спорів питання може вирішуватися в судовому порядку. Також будь-який спадкоємець має право відмовитися від спадщини, подавши відповідну заяву нотаріусу.

Раніше ми писали, що заповіт — це офіційний документ, у якому людина вказує, кому перейде її майно після смерті. Але інколи такий документ можуть скасувати.

Також ми розповідали, що в Україні податок на спадщину залежить від ступеня родинних зв’язків і статусу спадкоємця. У певних ситуаціях його не платять зовсім, а в інших він може складати 5% або 18% від вартості успадкованого майна.

закон діти спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації