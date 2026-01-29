Спадщина в Україні — який відсоток доведеться віддати державі у 2026 році

Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

В Україні податок на спадщину може відрізнятись. Його розмір залежить від того, ким доводиться спадкоємець померлому, а також від резидентського статусу сторін. У деяких випадках податок взагалі не сплачується, а в інших може становити 5% або навіть 18% від вартості майна.

Про те, скільки податків потрібно заплатити при отриманні спадщини у 2026 році, зазначається у 174 статті "Податкового кодексу України".

Які правила діють у 2026 році

Спадщина в Україні — це перехід майна, прав і обов’язків від померлої особи до спадкоємців за заповітом або за законом. Окремого податку саме на спадщину немає — вона оподатковується в межах податку на доходи фізичних осіб (ПДФО):

Нульова ставка

Нульова ставка застосовується до найближчих родичів:

Перша черга: чоловік або дружина, діти (у тому числі усиновлені), батьки; Друга черга: рідні брати й сестри, бабусі й дідусі, онуки.

Для цих осіб податок на спадщину не стягується.

Коли потрібно сплатити 5%

Якщо спадкоємець не є близьким родичем, то він сплачує 5% ПДФО від вартості майна. Така ставка діє, якщо і спадкодавець, і спадкоємець є резидентами України.

Коли застосовується ставка 18%

Ставка 18% діє у випадках, пов’язаних з нерезидентами. Вона застосовується, якщо:

Спадщина отримана від нерезидента. Спадкоємець сам є нерезидентом — незалежно від ступеня спорідненості.

Окрім податку, з оподатковуваної спадщини також сплачується військовий збір — 1,5%. Якщо діє нульова ставка, військовий збір платити не потрібно.

Чи потрібно подавати декларацію у 2026 році

Якщо спадщина отримана без сплати податку (0%), декларацію подавати не потрібно. А от ті, хто сплачує 5% або 18%, зобов’язані подати річну декларацію про доходи та вказати в ній отриману спадщину.

