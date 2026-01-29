Відео
Головна Економіка Податок на спадщину — який відсоток потрібно заплатити у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 07:15
Спадщина в Україні — який відсоток доведеться віддати державі у 2026 році
Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

В Україні податок на спадщину може відрізнятись. Його розмір залежить від того, ким доводиться спадкоємець померлому, а також від резидентського статусу сторін. У деяких випадках податок взагалі не сплачується, а в інших може становити 5% або навіть 18% від вартості майна.

Про те, скільки податків потрібно заплатити при отриманні спадщини у 2026 році, зазначається у 174 статті "Податкового кодексу України".

Читайте також:

Які правила діють у 2026 році

Спадщина в Україні — це перехід майна, прав і обов’язків від померлої особи до спадкоємців за заповітом або за законом. Окремого податку саме на спадщину немає — вона оподатковується в межах податку на доходи фізичних осіб (ПДФО):

  • Нульова ставка

Нульова ставка застосовується до найближчих родичів:

  1. Перша черга: чоловік або дружина, діти (у тому числі усиновлені), батьки;
  2. Друга черга: рідні брати й сестри, бабусі й дідусі, онуки.

Для цих осіб податок на спадщину не стягується.

  • Коли потрібно сплатити 5%

Якщо спадкоємець не є близьким родичем, то він сплачує 5% ПДФО від вартості майна. Така ставка діє, якщо і спадкодавець, і спадкоємець є резидентами України.

  • Коли застосовується ставка 18%

Ставка 18% діє у випадках, пов’язаних з нерезидентами. Вона застосовується, якщо:

  1. Спадщина отримана від нерезидента.
  2. Спадкоємець сам є нерезидентом — незалежно від ступеня спорідненості.

Окрім податку, з оподатковуваної спадщини також сплачується військовий збір — 1,5%. Якщо діє нульова ставка, військовий збір платити не потрібно.

Чи потрібно подавати декларацію у 2026 році

Якщо спадщина отримана без сплати податку (0%), декларацію подавати не потрібно. А от ті, хто сплачує 5% або 18%, зобов’язані подати річну декларацію про доходи та вказати в ній отриману спадщину.

Раніше ми писали, що оформлення спадщини в Україні — це не завжди просто, адже цей процес має багато юридичних нюансів. Щоб уникнути труднощів, важливо заздалегідь знати, які папери потрібні для отримання майна.

Також ми розповідали, що заповіт — це письмове розпорядження людини щодо передачі її майна після смерті. Проте інколи його можуть визнати недійсним.

закон податки спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
