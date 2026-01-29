Наследство в Украине — какой процент придется отдать государству в 2026 году

Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplash

В Украине налог на наследство может отличаться. Его размер зависит от того, кем приходится наследник умершему, а также от резидентского статуса сторон. В некоторых случаях налог вообще не уплачивается, а в других может составлять 5% или даже 18% от стоимости имущества.

О том, сколько налогов нужно заплатить при получении наследства в 2026 году, отмечается в 174 статье "Налогового кодекса Украины".

Реклама

Читайте также:

Какие правила действуют в 2026 году

Наследство в Украине — это переход имущества, прав и обязанностей от умершего лица к наследникам по завещанию или по закону. Отдельного налога именно на наследство нет — оно облагается налогом в рамках налога на доходы физических лиц (НДФЛ):

Нулевая ставка

Нулевая ставка применяется к ближайшим родственникам:

Первая очередь: муж или жена, дети (в том числе усыновленные), родители; Вторая очередь: родные братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки.

Для этих лиц налог на наследство не взимается.

Когда нужно уплатить 5%

Если наследник не является близким родственником, то он уплачивает 5% НДФЛ от стоимости имущества. Такая ставка действует, если и наследодатель, и наследник являются резидентами Украины.

Когда применяется ставка 18%

Ставка 18% действует в случаях, связанных с нерезидентами. Она применяется, если:

Наследство получено от нерезидента. Наследник сам является нерезидентом — независимо от степени родства.

Кроме налога, с налогооблагаемого наследства также уплачивается военный сбор — 1,5%. Если действует нулевая ставка, военный сбор платить не нужно.

Нужно ли подавать декларацию в 2026 году

Если наследство получено без уплаты налога (0%), декларацию подавать не нужно. А вот те, кто платит 5% или 18%, обязаны подать годовую декларацию о доходах и указать в ней полученное наследство.

Ранее мы писали, что оформление наследства в Украине — это не всегда просто, ведь этот процесс имеет много юридических нюансов. Чтобы избежать трудностей, важно заранее знать, какие бумаги нужны для получения имущества.

Также мы рассказывали, что завещание — это письменное распоряжение человека о передаче его имущества после смерти. Однако иногда его могут признать недействительным.