Ничтожное или оспариваемое — какие завещания не имеют юридической силы

Завещание — это документ, в котором человек определяет, кому достанется его имущество после смерти. Однако, как и любая другая сделка, завещание может потерять юридическую силу и быть признанным недействительным.

О том, как оспорить завещание и признать документ недействительным в 2026 году, рассказали специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

Какие завещания считаются недействительными

Гражданский кодекс Украины разделяет недействительные завещания на ничтожные и оспариваемые:

Ничтожное завещание

Такое завещание является недействительным уже с момента составления. Обращаться в суд в этом случае не нужно — нотариус сам отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, если видит нарушения. Ничтожными считаются такие завещания:

Сделанные через представителя, а не лично. Удостоверенные лицами без надлежащих полномочий. Составленные лицом без полной гражданской дееспособности. Являются секретными, но удостоверенные с нарушением закона. Удостоверенные на временно оккупированных территориях Украины. Касаются имущества, которое уже охвачено наследственным договором. Оформлены без свидетелей, когда их присутствие является обязательным. Оформлены без обязательных реквизитов (дата, подпись, печать и т.д.).

Оспариваемое завещание

Оспариваемое завещание может быть признано недействительным только по решению суда. Для этого нужно доказать, что завещатель составлял документ под принуждением или не осознавал своих действий. Основаниями могут быть:

принуждение или сложные жизненные обстоятельства;

обман, психологическое или физическое давление, угрозы или насилие;

состояние, когда человек не понимал значения своих действий или не мог ими руководить.

В таких случаях суд может признать завещание недействительным полностью или частично.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Даже если в завещании лицо не упомянули, закон защищает определенный круг наследников. Они имеют право на обязательную долю независимо от содержания завещания. К ним относятся:

нетрудоспособные родители наследодателя;

нетрудоспособный муж или жена;

малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети умершего.

Каждый из них имеет право как минимум на половину доли, которую получил бы при наследовании по закону.

Как оспорить завещание в 2026 году

Подать иск в суд о признании завещания недействительным могут:

наследники по закону;

наследники по другому завещанию;

лица с правом на обязательную долю;

лица, в пользу которых было сделано завещательное распоряжение.

Обратиться в суд можно только после смерти завещателя. Дело рассматривает суд по месту открытия наследства. В общем, юристы советуют внимательно относиться к оформлению завещания, ведь даже незначительные нарушения могут привести к потере им юридической силы.

