Нікчемний чи оспорюваний — які заповіти не мають юридичної сили

Заповіт — це документ, у якому людина визначає, кому дістанеться її майно після смерті. Однак, як і будь-який інший правочин, заповіт може втратити юридичну силу та бути визнаним недійсним.

Про те, як оскаржити заповіт та визнати документ недійсним у 2026 році, розповіли фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

Які заповіти вважаються недійсними

Цивільний кодекс України поділяє недійсні заповіти на нікчемні та оспорювані:

Нікчемний заповіт

Такий заповіт є недійсним уже з моменту складання. Звертатися до суду в цьому випадку не потрібно — нотаріус сам відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину, якщо бачить порушення. Нікчемними вважаються такі заповіти:

Зроблені через представника, а не особисто. Посвідчені особами без належних повноважень. Складені особою без повної цивільної дієздатності. Є секретними, але посвідчені з порушенням закону. Посвідчені на тимчасово окупованих територіях України. Стосуються майна, яке вже охоплене спадковим договором. Оформлені без свідків, коли їхня присутність є обов’язковою. Оформлені без обов’язкових реквізитів (дата, підпис, печатка тощо).

Оспорюваний заповіт

Оспорюваний заповіт може бути визнаний недійсним лише за рішенням суду. Для цього потрібно довести, що заповідач складав документ під примусом або не усвідомлював своїх дій. Підставами можуть бути:

примус або складні життєві обставини;

обман, психологічний чи фізичний тиск, погрози або насильство;

стан, коли людина не розуміла значення своїх дій або не могла ними керувати.

У таких випадках суд може визнати заповіт недійсним повністю або частково.

Хто має право на обов’язкову частку у спадщині

Навіть якщо в заповіті особу не згадали, закон захищає певне коло спадкоємців. Вони мають право на обов’язкову частку незалежно від змісту заповіту. До них належать:

непрацездатні батьки спадкодавця;

непрацездатний чоловік або дружина;

малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти померлого.

Кожен із них має право щонайменше на половину частки, яку отримав би при спадкуванні за законом.

Як оскаржити заповіт у 2026 році

Подати позов до суду про визнання заповіту недійсним можуть:

спадкоємці за законом;

спадкоємці за іншим заповітом;

особи з правом на обов’язкову частку;

особи, на користь яких було зроблено заповідальне розпорядження.

Звернутися до суду можна лише після смерті заповідача. Справу розглядає суд за місцем відкриття спадщини. Загалом, юристи радять уважно ставитися до оформлення заповіту, адже навіть незначні порушення можуть призвести до втрати ним юридичної сили.

