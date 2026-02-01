Наследство в 2026 году — имеют ли право на имущество дети, рожденные вне брака

Человек изучает документ. Фото: Pexels

Дети входят в первую очередь претендентов на имущество своих родителей после их смерти. В то же время вопрос наследования часто становится источником конфликтов, особенно сложными могут быть ситуации, когда наследниками являются дети, рожденные вне брака.

О том, имеют ли право на наследство, рожденные вне брака дети, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Имеют ли право на наследство дети, рожденные вне брака

Чтобы избежать споров между родственниками, украинцам советуют заранее составлять завещание, в котором четко прописывается, кому и какая часть имущества достанется. Если же завещания нет, имущество распределяется в соответствии с законом. К наследникам первой очереди относятся:

дети;

отец и мать;

официальный супруг или супруга.

Юрист подчеркивает, что в Украине все дети имеют равные права на наследство независимо от того, состояли ли их родители в зарегистрированном браке.

"Главным условием является официально установленное отцовство. Это может быть запись в свидетельстве о рождении, решение суда, заявление отца о признании отцовства. При отсутствии подтверждения отцовства ребенок не может быть признан наследником без судебного решения", — пояснил Олег Козляк.

Кто имеет право на гарантированную долю наследства

Законодательство также предусматривает защиту отдельных категорий лиц, которые независимо от содержания завещания имеют право на обязательную часть имущества. Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, к ним относятся:

нетрудоспособные родители;

малолетние дети до 14 лет;

нетрудоспособные супруг или супруга;

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;

совершеннолетние дети с инвалидностью или нетрудоспособные.

Эти лица получают не менее половины той доли, которая принадлежала бы им по закону. В случае возникновения споров вопрос может решаться в судебном порядке. Также любой наследник имеет право отказаться от наследства, подав соответствующее заявление нотариусу.

