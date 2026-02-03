Спадщина в Україні — через які помилки можна втратити майно у 2026 році

Дівчина переглядає документи. Фото: Pexels

Після смерті близьких родичів українці часто мають труднощі під час оформлення спадщини. Через незнання правил люди припускаються помилок, які можуть призвести навіть до втрати права на майно.

Про те, через які помилки українці можуть втратити право на спадщину у 2026 році, пояснили на сайті Мирогощанської громади.

Пропуск строків прийняття спадщини

Одна з найпоширеніших помилок — думка, що протягом перших шести місяців після смерті родича нічого робити не потрібно. Насправді спадкоємці мають обов’язково звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини не пізніше ніж через шість місяців з дня смерті. Якщо цього не зробити, особу вважають такою, що відмовилася від спадщини.

Юристи радять одразу після отримання свідоцтва про смерть подати заяву нотаріусу та надати документи про родинні зв’язки та право власності померлого на майно. Після завершення шестимісячного строку нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину.

Згідно зі статтею 1272 Цивільного кодексу України, якщо строк пропущено, нотаріус відмовляє у вчиненні дій, і спадкоємцю доводиться звертатися до суду для його поновлення. Для цього потрібно довести поважні причини пропуску — наприклад, хворобу або перебування за кордоном.

Відсутність документів на майно

Ще одна поширена проблема — відсутність правовстановлюючих документів. Самої заяви про прийняття спадщини недостатньо. Наприклад, неприватизована квартира не входить до складу спадщини, адже належить громаді.

Також часто виникають помилки в особистих даних у документах — прізвищах, іменах або адресах. У таких випадках спадкоємцям доводиться встановлювати юридичні факти через суд.

Фахівці пояснюють, що оскарження відмови нотаріуса зазвичай не дає результату. Натомість правильним шляхом є позов до суду про визнання права власності на спадкове майно.

Суперечки щодо черги спадкування

Часто виникають конфлікти через черговість спадкування. Фактичне спільне проживання без офіційного шлюбу не завжди дає право на спадщину.

Наприклад, якщо після смерті людини залишилися діти та офіційна дружина, а також жінка, з якою він проживав без реєстрації шлюбу, спадкоємцями першої черги будуть діти та законна дружина. Фактична співмешканка належить лише до четвертої черги й може не отримати нічого.

Складними є й випадки, коли спадкоємці не знають про смерть родича або коли йдеться про спадкування онуками — закон не завжди чітко визначає порядок у таких ситуаціях.

Спадщина з боргами

Юристи нагадують, що спадщина — це не лише майно, а й борги. Разом із квартирою чи будинком спадкоємець може отримати кредити або іпотеку. Борги потрібно погашати, але лише в межах вартості успадкованого майна. Тож якщо їх розмір значний, від спадщини може нічого не залишитись.

Раніше ми писали, що заповіт — це письмове розпорядження, в якому людина заздалегідь вказує, кому перейде її майно після смерті. Але такий документ не завжди має силу. За певних обставин заповіт можуть скасувати або визнати недійсним.

Також ми розповідали, що податок на спадщину залежить від родинного зв’язку зі спадкодавцем і від того, чи є сторони резидентами України. Іноді податок платити не потрібно, а в інших випадках він може складати 5% або 18% від вартості успадкованого майна.