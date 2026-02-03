Наследство в Украине — из-за каких ошибок можно потерять имущество в 2026 году

Девушка просматривает документы. Фото: Pexels

После смерти близких родственников украинцы часто испытывают трудности при оформлении наследства. Из-за незнания правил люди допускают ошибки, которые могут привести даже к потере права на имущество.

О том, из-за каких ошибок украинцы могут потерять право на наследство в 2026 году, объяснили на сайте Мирогощанской общины.

Пропуск сроков принятия наследства

Одна из самых распространенных ошибок — мнение, что в течение первых шести месяцев после смерти родственника ничего делать не нужно. На самом деле наследники должны обязательно обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства не позднее чем через шесть месяцев со дня смерти. Если этого не сделать, лицо считают отказавшимся от наследства.

Юристы советуют сразу после получения свидетельства о смерти подать заявление нотариусу и предоставить документы о родственных связях и праве собственности умершего на имущество. После завершения шестимесячного срока нотариус выдает свидетельство о праве на наследство.

Согласно статье 1272 Гражданского кодекса Украины, если срок пропущен, нотариус отказывает в совершении действий, и наследнику приходится обращаться в суд для его восстановления. Для этого нужно доказать уважительные причины пропуска — например, болезнь или пребывание за границей.

Отсутствие документов на имущество

Еще одна распространенная проблема — отсутствие правоустанавливающих документов. Самого заявления о принятии наследства недостаточно. Например, неприватизированная квартира не входит в состав наследства, ведь принадлежит общине.

Также часто возникают ошибки в личных данных в документах — фамилиях, именах или адресах. В таких случаях наследникам приходится устанавливать юридические факты через суд.

Специалисты объясняют, что обжалование отказа нотариуса обычно не дает результата. Зато правильным путем является иск в суд о признании права собственности на наследственное имущество.

Споры относительно очереди наследования

Часто возникают конфликты из-за очередности наследования. Фактическое совместное проживание без официального брака не всегда дает право на наследство.

Например, если после смерти человека остались дети и официальная жена, а также женщина, с которой он проживал без регистрации брака, наследниками первой очереди будут дети и законная жена. Фактическая сожительница относится только к четвертой очереди и может не получить ничего.

Сложными являются и случаи, когда наследники не знают о смерти родственника или когда речь идет о наследовании внуками — закон не всегда четко определяет порядок в таких ситуациях.

Наследство с долгами

Юристы напоминают, что наследство — это не только имущество, но и долги. Вместе с квартирой или домом наследник может получить кредиты или ипотеку. Долги нужно погашать, но только в пределах стоимости унаследованного имущества. Поэтому если их размер значительный, от наследства может ничего не остаться.

