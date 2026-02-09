Наследство в Украине — с какого возраста можно получить права на имущество в 2026 году

Человек подписывает документ. Фото: Pexels

Наследование — это юридический процесс, в рамках которого права и обязанности умершего физического лица (наследодателя) переходят к другим гражданам. В Украине предусмотрено два способа наследования: на основании завещания или в соответствии с требованиями закона.

О том, с какого возраста можно получить наследство в Украине и как отличается этот процесс, если на имущество претендует несовершеннолетнее лицо, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на статьи Гражданского кодекса Украины.

С какого возраста можно унаследовать имущество в Украине

В Украине наследство можно получить с любого возраста — даже новорожденный ребенок имеет на это право. Закон четко определяет, как несовершеннолетние могут наследовать имущество и кто представляет их интересы.

Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние, но нетрудоспособные дети наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве. Независимо от содержания завещания, таким наследникам принадлежит не менее половины доли, которую они получили бы в случае наследования по закону.

При этом суд имеет право уменьшить размер обязательной доли, учитывая характер отношений между наследодателем и наследником и другие существенные обстоятельства дела.

Ребенок, принимая наследство, приобретает не только имущественные права, но и долговые обязательства наследодателя, если они не связаны непосредственно с его лицом. Например, в случае наследования жилья, приобретенного в кредит, обязанность погашения кредита переходит к наследнику в пределах стоимости унаследованного имущества.

Как происходит наследование несовершеннолетним лицом

Согласно частям третьей и четвертой статьи 1269 ГК Украины:

за малолетнего ребенка (до 14 лет) заявление о принятии наследства подают и подписывают родители или один из них;

несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет имеет право лично подать и подписать заявление о принятии наследства.

Все действия родители или законные представители осуществляют исключительно в интересах ребенка. В случае смерти обоих родителей свидетельство о праве на наследство выдается:

после достижения 18 лет или приобретения полной гражданской дееспособности раньше (например, в случае заключения брака — по решению суда);

или после установления опеки или попечительства: до 14 лет заявление подает опекун, а с 14 до 18 лет — сам ребенок с согласия попечителя.

Детям, которые одновременно потеряли обоих родителей вследствие несчастных случаев, болезней, преступлений или катастроф, помощь в оформлении наследства оказывают органы опеки и попечительства, районные государственные администрации и исполнительные органы местных советов. Управление наследственным имуществом осуществляют:

родители, если они живы;

или усыновители, опекуны или попечители, если ребенок является сиротой.

Может ли ребенок отказаться от наследства

Согласно части четвертой статьи 1268 ГК Украины, малолетний или несовершеннолетний ребенок автоматически считается принявшим наследство, если от его имени не было подано заявление об отказе от наследования.

Несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет может отказаться от наследства только с согласия родителей или попечителя и с разрешения органа опеки и попечительства. Отказ от наследства за малолетнего ребенка также допускается исключительно с разрешения органа опеки и попечительства.

