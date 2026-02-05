Видео
Главная Экономика Наследство с долгами — кому лучше отказаться от имущества в 2026 году

Наследство с долгами — кому лучше отказаться от имущества в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 07:25
Наследство в 2026 году — почему иногда выгоднее остаться без имущества
Человек подписывает документ. Фото: Freepik

Многие люди считают, что наследство — это только квартира, дом, земля или сбережения. Однако вместе с ценным имуществом наследник может получить и долги умершего.

О том, кому стоит хорошо подумать перед тем, как принимать наследство в 2026 году, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Что входит в состав наследства

По закону в наследство входят не только активы — недвижимость, автомобили, деньги на счетах и другое имущество. Вместе с этим наследникам переходят и финансовые обязательства: кредиты, займы и другие долги.

Юристы советуют еще до подачи заявления о принятии наследства узнать о финансовом состоянии умершего. В частности, стоит выяснить:

  • есть ли долги;
  • сколько есть кредиторов;
  • какие сроки погашения долгов;
  • общую сумму задолженности.

Такую информацию можно получить через нотариуса, а также обратившись в банки или финансовые учреждения. После этого следует сравнить стоимость наследственного имущества с суммой долгов.

Можно ли не платить долги родственника

После официального принятия наследства избежать ответственности за долги уже невозможно. В статье 1218 Гражданского кодекса Украины четко отмечается, что вместе с имуществом к наследникам переходят и долговые обязательства.

Несмотря на это, долги нужно погашать только в пределах стоимости полученного наследства. Также важно помнить:

  • на принятие наследства или отказ от него дается шесть месяцев;
  • принять только часть наследства невозможно — решение касается всего имущества и долгов;
  • если наследник был поручителем по кредиту, отказ от наследства не освобождает его от ответственности.

Специалисты советуют не спешить с оформлением наследства и тщательно оценивать все риски. Ведь иногда вместе с имуществом можно получить значительные долги и серьезные финансовые проблемы.

Ранее мы писали, что после смерти родных многие люди сталкиваются с проблемами при оформлении наследства. Из-за незнания законов можно допустить ошибки, которые иногда приводят к потере наследственного имущества.

Также мы рассказывали, что в Украине налог на наследство не является одинаковым для всех. Сумма зависит от степени родства с наследодателем и от того, являются ли стороны резидентами Украины.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
