Наследство в 2026 году — почему иногда выгоднее остаться без имущества

Многие люди считают, что наследство — это только квартира, дом, земля или сбережения. Однако вместе с ценным имуществом наследник может получить и долги умершего.

О том, кому стоит хорошо подумать перед тем, как принимать наследство в 2026 году, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Что входит в состав наследства

По закону в наследство входят не только активы — недвижимость, автомобили, деньги на счетах и другое имущество. Вместе с этим наследникам переходят и финансовые обязательства: кредиты, займы и другие долги.

Юристы советуют еще до подачи заявления о принятии наследства узнать о финансовом состоянии умершего. В частности, стоит выяснить:

есть ли долги;

сколько есть кредиторов;

какие сроки погашения долгов;

общую сумму задолженности.

Такую информацию можно получить через нотариуса, а также обратившись в банки или финансовые учреждения. После этого следует сравнить стоимость наследственного имущества с суммой долгов.

Можно ли не платить долги родственника

После официального принятия наследства избежать ответственности за долги уже невозможно. В статье 1218 Гражданского кодекса Украины четко отмечается, что вместе с имуществом к наследникам переходят и долговые обязательства.

Несмотря на это, долги нужно погашать только в пределах стоимости полученного наследства. Также важно помнить:

на принятие наследства или отказ от него дается шесть месяцев;

принять только часть наследства невозможно — решение касается всего имущества и долгов;

если наследник был поручителем по кредиту, отказ от наследства не освобождает его от ответственности.

Специалисты советуют не спешить с оформлением наследства и тщательно оценивать все риски. Ведь иногда вместе с имуществом можно получить значительные долги и серьезные финансовые проблемы.

