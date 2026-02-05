Відео
Головна Економіка Спадщина з боргами — кому краще відмовитись від майна у 2026 році

Спадщина з боргами — кому краще відмовитись від майна у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 07:25
Спадщина у 2026 році — чому інколи вигідніше залишитися без майна
Людина підписує документ. Фото: Freepik

Багато людей вважає, що спадщина — це лише квартира, будинок, земля або заощадження. Однак разом із цінним майном спадкоємець може отримати й борги померлого.

Про те, кому варто добре подумати перед тим, як приймати спадщину у 2026 році, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Читайте також:

Що входить до складу спадщини

За законом до спадщини входять не лише активи — нерухомість, автомобілі, гроші на рахунках та інше майно. Разом із цим спадкоємцям переходять і фінансові зобов’язання: кредити, позики та інші борги.

Юристи радять ще до подання заяви про прийняття спадщини дізнатися про фінансовий стан померлого. Зокрема, варто з’ясувати:

  • чи є борги;
  • скільки є кредиторів;
  • які строки погашення боргів;
  • загальну суму заборгованості.

Таку інформацію можна отримати через нотаріуса, а також звернувшись до банків чи фінансових установ. Після цього варто порівняти вартість спадкового майна із сумою боргів.

Чи можна не платити борги родича

Після офіційного прийняття спадщини уникнути відповідальності за борги вже неможливо. У статті 1218 Цивільного кодексу України чітко зазначається, що разом із майном до спадкоємців переходять і боргові зобов’язання.

Попри це, борги потрібно погашати лише в межах вартості отриманої спадщини. Також важливо пам’ятати:

  • на прийняття спадщини або відмову від неї дається шість місяців;
  • прийняти лише частину спадщини неможливо — рішення стосується всього майна та боргів;
  • якщо спадкоємець був поручителем за кредитом, відмова від спадщини не звільняє його від відповідальності.

Фахівці радять не поспішати з оформленням спадщини й ретельно оцінювати всі ризики. Адже іноді разом із майном можна отримати значні борги та серйозні фінансові проблеми.  

Раніше ми писали, що після смерті рідних багато людей стикаються з проблемами під час оформлення спадщини. Через незнання законів можна припуститися помилок, які інколи призводять до втрати спадкового майна.

Також ми розповідали, що в Україні податок на спадщину не є однаковим для всіх. Сума залежить від ступеня спорідненості зі спадкодавцем і від того, чи є сторони резидентами України. 

    

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
