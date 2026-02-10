Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Скільки часу українці мають на прийняття спадщини у 2026 році

Скільки часу українці мають на прийняття спадщини у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 07:21
Можна залишитись без майна — скільки часу дають українцям на прийняття спадщини у 2026 році
Людина підписує документ. Фото: Pexels

В Україні для оформлення спадкових прав встановлено період, протягом якого спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Якщо цього не зробити, особа вважається такою, що не набула спадкових прав.

Про те, скільки часу є в українців на прийняття спадщини у 2026 році та що робити, якщо відведені на це строки вже минули, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Реклама
Читайте також:

Скільки часу мають українці на прийняття спадщини у 2026 році

Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, для оформлення спадкових прав встановлено шестимісячний строк, відлік якого починається з моменту відкриття спадщини, тобто з дати смерті спадкодавця. На перший погляд, часу достатньо, але пропуск строку — досить поширене явище. Серед основних причин:

  • перебування у службовому відрядженні;
  • проходження лікування або тимчасова втрата працездатності;
  • умисне приховування іншими спадкоємцями факту відкриття спадщини;
  • обставини, пов’язані з воєнним станом або іншими надзвичайними подіями, що унеможливили реалізацію спадкових прав.

Що робити, якщо строк прийняття спадщини пропущено

Якщо шестимісячний строк пропущено, можливі два варіанти:

  1. Звернення до нотаріуса: якщо всі спадкоємці, які вже прийняли спадщину, дадуть письмову згоду, особа, яка пропустила строк, може подати заяву про прийняття спадщини. У сільській місцевості така заява може подаватися уповноваженій посадовій особі місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.
  2. Звернення до суду: якщо пропуск строку стався з поважних причин, спадкоємець може подати позов до суду. Суд має право встановити додатковий строк, достатній для подання заяви про прийняття спадщини.

Хто не може пропустити строки прийняття спадщини у 2026 році

Закон передбачає окремі випадки, коли подання заяви не потрібне:

  1. Спадкоємець, який постійно мешкав із померлим, автоматично вважається таким, що прийняв спадщину, якщо не заявив про відмову протягом шести місяців.
  2. Малолітні та неповнолітні діти, а також громадяни, визнані недієздатними або з обмеженою цивільною дієздатністю, визнаються такими, що прийняли спадщину незалежно від подання заяви.

Для решти українців важливо якнайшвидше повідомляти нотаріуса про смерть родича. Він зобов’язаний надати правову допомогу спадкоємцям, роз'яснити їхні права та обов’язки, а також попередити про юридичні наслідки нотаріальних дій. Це допоможе уникнути втрати спадкових прав через незнання закону чи пропуск строку.

Раніше ми писали, що багато хто думає, що спадщина — це лише квартири, будинки, земля або гроші. Але разом із майном можна успадкувати й борги людини.

Також ми розповідали, що спадкування — це процес, коли права та обов’язки померлого переходять до інших людей. В Україні є два способи отримати спадок: за заповітом або за законом.

закон нотаруіс спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації