Можна залишитись без майна — скільки часу дають українцям на прийняття спадщини у 2026 році

В Україні для оформлення спадкових прав встановлено період, протягом якого спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Якщо цього не зробити, особа вважається такою, що не набула спадкових прав.

Про те, скільки часу є в українців на прийняття спадщини у 2026 році та що робити, якщо відведені на це строки вже минули, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Скільки часу мають українці на прийняття спадщини у 2026 році

Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, для оформлення спадкових прав встановлено шестимісячний строк, відлік якого починається з моменту відкриття спадщини, тобто з дати смерті спадкодавця. На перший погляд, часу достатньо, але пропуск строку — досить поширене явище. Серед основних причин:

перебування у службовому відрядженні;

проходження лікування або тимчасова втрата працездатності;

умисне приховування іншими спадкоємцями факту відкриття спадщини;

обставини, пов’язані з воєнним станом або іншими надзвичайними подіями, що унеможливили реалізацію спадкових прав.

Що робити, якщо строк прийняття спадщини пропущено

Якщо шестимісячний строк пропущено, можливі два варіанти:

Звернення до нотаріуса: якщо всі спадкоємці, які вже прийняли спадщину, дадуть письмову згоду, особа, яка пропустила строк, може подати заяву про прийняття спадщини. У сільській місцевості така заява може подаватися уповноваженій посадовій особі місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Звернення до суду: якщо пропуск строку стався з поважних причин, спадкоємець може подати позов до суду. Суд має право встановити додатковий строк, достатній для подання заяви про прийняття спадщини.

Хто не може пропустити строки прийняття спадщини у 2026 році

Закон передбачає окремі випадки, коли подання заяви не потрібне:

Спадкоємець, який постійно мешкав із померлим, автоматично вважається таким, що прийняв спадщину, якщо не заявив про відмову протягом шести місяців. Малолітні та неповнолітні діти, а також громадяни, визнані недієздатними або з обмеженою цивільною дієздатністю, визнаються такими, що прийняли спадщину незалежно від подання заяви.

Для решти українців важливо якнайшвидше повідомляти нотаріуса про смерть родича. Він зобов’язаний надати правову допомогу спадкоємцям, роз'яснити їхні права та обов’язки, а також попередити про юридичні наслідки нотаріальних дій. Це допоможе уникнути втрати спадкових прав через незнання закону чи пропуск строку.

