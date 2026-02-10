Можно остаться без имущества — сколько времени дают украинцам на принятие наследства в 2026 году

Человек подписывает документ. Фото: Pexels

В Украине для оформления наследственных прав установлен период, в течение которого наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Если этого не сделать, лицо считается таким, что не приобрело наследственных прав.

О том, сколько времени есть у украинцев на принятие наследства в 2026 году и что делать, если отведенные на это сроки уже прошли, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Сколько времени имеют украинцы на принятие наследства в 2026 году

В соответствии со статьей 1270 Гражданского кодекса Украины, для оформления наследственных прав установлен шестимесячный срок, отсчет которого начинается с момента открытия наследства, то есть с даты смерти наследодателя. На первый взгляд, времени достаточно, но пропуск срока — довольно распространенное явление. Среди основных причин:

пребывание в служебной командировке;

прохождение лечения или временная потеря трудоспособности;

умышленное сокрытие другими наследниками факта открытия наследства;

обстоятельства, связанные с военным положением или другими чрезвычайными событиями, которые сделали невозможным реализацию наследственных прав.

Что делать, если срок принятия наследства пропущен

Если шестимесячный срок пропущен, возможны два варианта:

Обращение к нотариусу: если все наследники, которые уже приняли наследство, дадут письменное согласие, лицо, пропустившее срок, может подать заявление о принятии наследства. В сельской местности такое заявление может подаваться уполномоченному должностному лицу местного самоуправления по месту открытия наследства. Обращение в суд: если пропуск срока произошел по уважительным причинам, наследник может подать иск в суд. Суд имеет право установить дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.

Кто не может пропустить сроки принятия наследства в 2026 году

Закон предусматривает отдельные случаи, когда подача заявления не требуется:

Наследник, который постоянно проживал с умершим, автоматически считается принявшим наследство, если не заявил об отказе в течение шести месяцев. Малолетние и несовершеннолетние дети, а также граждане, признанные недееспособными или с ограниченной гражданской дееспособностью, признаются принявшими наследство независимо от подачи заявления.

Для остальных украинцев важно как можно быстрее сообщать нотариусу о смерти родственника. Он обязан оказать правовую помощь наследникам, разъяснить их права и обязанности, а также предупредить о юридических последствиях нотариальных действий. Это поможет избежать потери наследственных прав из-за незнания закона или пропуска срока.

