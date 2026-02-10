Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сколько времени украинцы имеют на принятие наследства в 2026 году

Сколько времени украинцы имеют на принятие наследства в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 07:21
Можно остаться без имущества — сколько времени дают украинцам на принятие наследства в 2026 году
Человек подписывает документ. Фото: Pexels

В Украине для оформления наследственных прав установлен период, в течение которого наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Если этого не сделать, лицо считается таким, что не приобрело наследственных прав.

О том, сколько времени есть у украинцев на принятие наследства в 2026 году и что делать, если отведенные на это сроки уже прошли, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Реклама
Читайте также:

Сколько времени имеют украинцы на принятие наследства в 2026 году

В соответствии со статьей 1270 Гражданского кодекса Украины, для оформления наследственных прав установлен шестимесячный срок, отсчет которого начинается с момента открытия наследства, то есть с даты смерти наследодателя. На первый взгляд, времени достаточно, но пропуск срока — довольно распространенное явление. Среди основных причин:

  • пребывание в служебной командировке;
  • прохождение лечения или временная потеря трудоспособности;
  • умышленное сокрытие другими наследниками факта открытия наследства;
  • обстоятельства, связанные с военным положением или другими чрезвычайными событиями, которые сделали невозможным реализацию наследственных прав.

Что делать, если срок принятия наследства пропущен

Если шестимесячный срок пропущен, возможны два варианта:

  1. Обращение к нотариусу: если все наследники, которые уже приняли наследство, дадут письменное согласие, лицо, пропустившее срок, может подать заявление о принятии наследства. В сельской местности такое заявление может подаваться уполномоченному должностному лицу местного самоуправления по месту открытия наследства.
  2. Обращение в суд: если пропуск срока произошел по уважительным причинам, наследник может подать иск в суд. Суд имеет право установить дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.

Кто не может пропустить сроки принятия наследства в 2026 году

Закон предусматривает отдельные случаи, когда подача заявления не требуется:

  1. Наследник, который постоянно проживал с умершим, автоматически считается принявшим наследство, если не заявил об отказе в течение шести месяцев.
  2. Малолетние и несовершеннолетние дети, а также граждане, признанные недееспособными или с ограниченной гражданской дееспособностью, признаются принявшими наследство независимо от подачи заявления.

Для остальных украинцев важно как можно быстрее сообщать нотариусу о смерти родственника. Он обязан оказать правовую помощь наследникам, разъяснить их права и обязанности, а также предупредить о юридических последствиях нотариальных действий. Это поможет избежать потери наследственных прав из-за незнания закона или пропуска срока.

Ранее мы писали, что многие думают, что наследство — это только квартиры, дома, земля или деньги. Но вместе с имуществом можно унаследовать и долги человека.

Также мы рассказывали, что наследование — это процесс, когда права и обязанности умершего переходят к другим людям. В Украине есть два способа получить наследство: по завещанию или по закону.

закон нотариус наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации