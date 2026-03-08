Шум за стеной — на сколько можно оштрафовать соседей в 2026 году

Штраф из-за шума в квартире. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Громкая музыка, ремонт или шумные вечеринки соседей могут существенно мешать в собственном доме. Особенно, если это происходит ночью или в выходные дни. В таких случаях нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

О том, на сколько можно оштрафовать шумных соседей в 2026 году, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Бесплатной юридической помощи".

Какие ограничения по шуму действуют в Украине

В жилых домах допустимый уровень шума обычно составляет примерно 30-45 децибел. Конкретные нормы могут зависеть от времени суток, дня недели и особенностей местности.

В квартирах и жилых домах с 22:00 до 8:00 запрещается:

громко кричать или петь;

включать громкую музыку и другие источники сильного шума.

Когда нельзя делать ремонт

Ремонтные работы запрещено проводить:

в будние дни — с 21:00 до 8:00;

в праздничные и официальные выходные — в течение всего дня.

Перед началом ремонта владелец или арендатор жилья должен предупредить соседей. Если жильцы соседних квартир соглашаются, ремонт могут проводить даже в праздничные или нерабочие дни.

Кроме общих правил, в некоторых городах или общинах могут действовать дополнительные ограничения по шуму, которые устанавливает местная власть.

Что делать, если соседи шумят

Сначала стоит попробовать решить ситуацию мирно — поговорить с соседями. Если это не помогает, можно позвонить в полицию по номеру 102. Правоохранители должны зафиксировать нарушение и составить административный протокол.

Если шум создают заведения или объекты рядом с домом (магазин, кафе, стройка), а руководство не реагирует на жалобы, следует обращаться в органы местной власти.

Также жители могут подать иск в суд и требовать возмещения морального или материального ущерба. К заявлению следует приложить доказательства, в частности:

показания соседей;

обращение в полицию;

медицинские справки об ухудшении здоровья;

результаты измерения уровня шума специализированными лабораториями.

На сколько могут оштрафовать соседа из-за шума

За нарушение тишины предусмотрена ответственность по статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

для граждан — предупреждение или штраф 85-255 грн;

для должностных лиц и предпринимателей — штраф 255-510 грн.

Если нарушение повторяется в течение года:

для граждан — 255-510 грн;

для должностных лиц и бизнеса — 850-2 550 грн.

Кроме штрафа, оборудование или другие предметы, с помощью которых создавался шум, могут конфисковать.

В каких случаях шум не считается нарушением

В некоторых случаях шум допускается. Например, когда речь идет о ликвидации аварий, последствий стихийных бедствий или других чрезвычайных событий. Также исключения возможны во время предотвращения пожаров или краж, оказания срочной помощи или пресечения правонарушений.

Кроме того, шум может возникать из-за работы оборудования, необходимого для функционирования зданий, в частности генераторов, но при этом должны приниматься меры для уменьшения его уровня.

