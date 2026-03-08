У Німеччині плати за цю послугу не уникнути — за що карають у 2026 році

Обовязкова плата за радіо та телебачення в Німеччині. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Багато людей, які нещодавно переїхали до Німеччини, не знають усіх місцевих правил та обов'язків для громадян. Деякі платежі можуть здаватись дивними, але ігнорувати їх не можна — це загрожує великими штрафами та іншими негативними наслідками.

Про те, яке покарання загрожує тим, хто не платить за радіо та телебачення в Німеччині, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто та скільки повинен платити за "радіо" у 2026 році

В організації, яка захищає права споживачів в Німеччині Verbraucherzentrale Brandenburg наголошують: якщо ви щойно приїхали до Німеччини та оселилися в новій квартирі, варто знати про обов’язковий платіж за радіо та телебачення. Це щомісячна сума, яку кожен власник помешкання сплачує до організації ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice.

Причому неважливо, скільки телевізорів чи радіоприймачів у квартирі, а також скільки людей там живе. Розмір внеску становить 18,36 євро на місяць, зазвичай його платять раз на квартал, тобто 55,08 євро за три місяці.

Отримані кошти фінансують суспільні канали, як-от ZDF і ARD, а також регіональні, наприклад rbb у Бранденбурзі. Внесок підтримує незалежні медіа, що транслюють новини, документальні програми та інші передачі.

Кожен дорослий власник або мешканець квартири повинен зареєструватися у службі внесків. Діє правило "одна квартира — один платіж", тому реєстрація залежить від вашого житлового становища:

Якщо ви живете один, реєстрація обов’язкова. Якщо ви мешкаєте з родиною або друзями, достатньо, щоб один член домогосподарства сплачував внесок за всіх.

Наприклад, для подружжя з двома дітьми, які живуть в одній квартирі, потрібно зареєструвати внесок лише одному з батьків.

Українські біженці, що тимчасово мешкають у спільних центрах, готелях або пансіонах, не реєструються. Якщо пізніше вони орендують власне житло, реєстрація стає обов’язковою.

Що буде, якщо не платити за радіо та телебачення в Німеччині

За даними платформи Handbook Germany, якщо не зареєструватися протягом місяця, це вважається порушенням закону. За це можуть призначити штраф до 1000 євро.

Ігнорування платежів навіть після нагадувань може призвести до арешту банківського рахунку. У найгірших випадках це загрожує великими штрафами або навіть ув’язненням.

Хто звільняється від сплати

Існує можливість звільнення від внеску для людей, які отримують соціальну допомогу, зокрема:

BAföG (стипендія для студентів). Допомогу для шукачів притулку. Bürgergeld (колишня допомога з безробіття II / ALG II).

Також українські біженці, які шукають захист у Німеччині через війну, зазвичай не зобов’язані платити внесок. Для цього потрібно подати заяву і додати відповідні документи.

