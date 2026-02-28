Штрафи за негативні відгуки в Google — кого в Німеччині карають за слова

Негативні відгуки в Google можуть призвести до штрафів. Фото: Pexels

Плануючи в’їзд до Німеччини, українцям варто ознайомитися з місцевими законами і правилами. Про деякі дивні вимоги звичайна людина може навіть не здогадуватися, тому ризикує натрапити на проблеми. Йдеться про відгуки в Google, за які мешканців країни можуть оштрафувати.

Штрафи в Німеччині за негативні коментарі

Google дозволяє користувачам залишати відгуки про компанії, бренди, заклади тощо. Хтось хвалить бізнеси, а комусь може не сподобатися обслуговування, тому він напише негативне повідомлення — вистачає як позитивних коментарів, так і відгуків з одним балом.

Власне, у Німеччині за погані слова, написані на Google-сторінках компаній, загрожує чималий штраф. Місцевий телеканал MTV провів розслідування та зібрав історії людей, яких примусили видалити критичні рецензії. Комусь пощастило менше — їм довелося заплатити гроші.

"Наприклад, історія чоловіка з Берліну. Він оцінив лікарську практику на 3 бали через обман із рахунками. Клініка звернулася до юристів, чоловіка змусили сплатити штраф у 1000 євро під загрозою суду. Подальші судові витрати обійшлися б берлінцю ще дорожче", — розповів Демченко.

Як з'ясував MTV, у Німеччині сформувався окремий бізнес для адвокатів із послугою видалення негативних відгуків. В інтернеті одна юридична фірма пропонувала розібратися з коментарями в Google за ціною від 50 євро. Це вартість не повноцінної роботи з усіма рецензіями, а лише за один відгук.

Як не натрапити на штраф у Німеччині

Статистика показала, що протягом 2024 року в ЄС було видалено 2,7 мільйона критичних відгуків, із них майже 99% — у Німеччині. Google масово повідомляв користувачів про видалення їх коментарів, оскільки юристи надсилали скарги, аргументуючи рішення неповними або нібито некоректними персональними даними автора.

"Захисники прав споживачів радять не просто писати негативні відгуки, а документувати все фотографіями, чеками, договорами. Не варто залишати відгук одразу на емоціях. Краще зробити це наступного дня, щоб вас не звинуватили в образах", — зазначив фахівець.

Виходить, німцям буквально заборонено коментувати діяльність компаній в Google, навіть якщо заклади дійсно мають проблеми з якістю обслуговування чи порушують права клієнтів. Якщо вже взялися писати поганий відгук, варто подбати про докази своїх слів і документальне підтвердження позиції.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Німеччина прийняла найбільше українських біженців — понад 1,24 млн станом на кінець 2025 року. Пенсійна система там базується на накопиченні балів та залежить від офіційного доходу.

Також ми писали, що в Німеччині власник житла може розірвати договір негайно без попередження (fristlose Kündigung) у разі несплати орендарем коштів за проживання протягом двох місяців поспіль.