Штрафы за плохие отзывы в Google — кого в Германии наказывают за слова

Негативные отзывы в Google могут привести к штрафам. Фото: Pexels

Планируя въезд в Германию, украинцам следует ознакомиться с местными законами и правилами. Среди них могут попадаться странные требования, о которых обычный человек никогда не догадается. Речь идет об отзывах Google, за которые жителей страны могут оштрафовать.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Демченко в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Штрафы в Германии за негативные комментарии

Google позволяет пользователям оставлять отзывы о компаниях, брендах, заведениях и т.д. Кто-то хвалит бизнесы, а кому-то может не понравиться обслуживание, поэтому он напишет негативное сообщение — хватает как положительных комментариев, так и отзывов с одним баллом.

По сути, в Германии за плохие слова, написанные на Google-страницах компаний, грозит немалый штраф. Местный телеканал MTV провел расследование и собрал истории людей, которых принудили удалить критические рецензии. Кому-то повезло меньше — им пришлось заплатить деньги.

"К примеру, история мужчины из Берлина. Он оценил врачебную практику на 3 балла из-за обмана со счетами. Клиника обратилась к юристам, мужчину заставили уплатить штраф в 1000 евро под угрозой суда. Дальнейшие судебные издержки обошлись бы берлинцу еще дороже", — рассказал Демченко.

Как выяснил MTV, в Германии сформировался отдельный бизнес для адвокатов с услугой по удалению негативных отзывов. В интернете одна юридическая фирма предлагала разобраться с комментариями по цене от 50 евро. Это стоимость не полноценной работы со всеми рецензиями, а только за один отзыв.

Как не получить штраф в Германии

Статистика показала, что в 2024 году в ЕС было удалено 2,7 миллиона критических отзывов, из них почти 99% — в Германии. Google массово сообщал пользователям об удалении их комментариев, поскольку юристы посылали жалобы, аргументируя решение неполными или якобы некорректными персональными данными автора.

"Защитники прав потребителей советуют не просто писать негативные отзывы, а документировать все фотографиями, чеками, договорами. Не стоит оставлять отклик сразу на эмоциях. Лучше сделать это на следующий день, дабы вас не обвинили в оскорблениях", — отметил специалист.

Выходит, немцам буквально запрещено комментировать деятельность компаний в Google, даже если заведения действительно имеют проблемы с качеством обслуживания или нарушают права клиентов. Если уже взялись писать плохой отзыв, стоит позаботиться о доказательствах своих слов и документальном подтверждении позиции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Германия приняла больше всего украинских беженцев — более 1,24 млн по состоянию на конец 2025 года. Пенсионная система там базируется на накоплении баллов и зависит от официального дохода.

Также мы писали, что в Германии владелец жилья может расторгнуть договор немедленно без уведомления (fristlose Kündigung) в случае неуплаты арендатором денег за проживание в течение двух месяцев подряд.