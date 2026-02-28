Пенсия в Германии — при каких условиях украинцам будут платить 1000 евро

Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Германия остается страной, которая приняла наибольшее количество украинцев за рубежом. По состоянию на конец 2025 года в этом государстве находится более 1,24 миллиона наших граждан с временной защитой. Однако украинцы в Германии — это уже не только временные гости. Многие работают, учатся в университетах, открывают собственный бизнес и постепенно интегрируются в местное общество.

О том, какую пенсию могут получать украинцы в Германии и как она формируется, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на публикацию адвоката Юрия Демченко в Facebook.

Как формируется пенсия в Германии

Немецкая государственная пенсионная система базируется на накоплении так называемых пенсионных баллов (Entgeltpunkte). Они начисляются ежегодно в зависимости от дохода человека.

Ключевой принцип прост: ориентиром является средняя зарплата по стране, которая в 2025 году составляла 4 200 евро в месяц. Если работник зарабатывает на уровне этого показателя, он получает 1 пенсионный балл за год:

если доход ниже — начисляется меньшая доля балла;

если выше — больше (например, 1,5 балла за год).

Таким образом, количество баллов напрямую зависит от официального дохода, с которого уплачиваются взносы в пенсионную систему.

Сколько "стоит" один пенсионный балл в Германии

После выхода на пенсию все накопленные баллы суммируются и превращаются в ежемесячные выплаты. По состоянию на 2025 год один пенсионный балл равен примерно 40 евро в месяц. Для понимания:

годовой доход около 50 493 евро дает 1 балл;

годовой доход около 75 739 евро — примерно 1,5 балла.

То есть человек с зарплатой на уровне 4200 евро в месяц за один год работы фактически "зарабатывает" около 40 евро к своей будущей ежемесячной пенсии.

Сколько нужно работать, чтобы получать 1000 евро на пенсии

Логичный вопрос — какой стаж нужен для более-менее ощутимой пенсии по меркам Германии. Если один балл равен примерно 40 евро, то, чтобы получать 1000 евро ежемесячной пенсии, нужно накопить около 25 баллов.

Это означает примерно 25 лет работы со средней зарплатой. Если же заработок ниже — этот срок будет длиннее. Если выше — соответственно короче.

Стоит учитывать, что даже пенсия на уровне 1000 евро сегодня в Германии считается довольно скромной и может быть ниже фактических расходов на жизнь.

Именно поэтому все больше экспертов подчеркивают, что государственная пенсия — это лишь базовый уровень обеспечения. И хотя система гарантирует базовые выплаты, рассчитывать только на нее — рискованно. Поэтому вопрос дополнительных накоплений становится не менее важным, чем официальная работа и стаж.

