Пенсія в Німеччині — за яких умов українцям платитимуть 1000 євро

Німеччина залишається країною, яка прийняла найбільшу кількість українців за кордоном. Станом на кінець 2025 року в цій державі перебуває понад 1,24 мільйона наших громадян із тимчасовим захистом. Однак українці в Німеччині — це вже не лише тимчасові гості. Багато хто працює, навчається в університетах, відкриває власний бізнес і поступово інтегрується в місцеве суспільство.

Про те, яку пенсію можуть отримувати українці в Німеччині та як вона формується, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на публікацію адвоката Юрія Демченка в Facebook.

Як формується пенсія в Німеччині

Німецька державна пенсійна система базується на накопиченні так званих пенсійних балів (Entgeltpunkte). Вони нараховуються щороку залежно від доходу людини.

Ключовий принцип простий: орієнтиром є середня зарплата по країні, яка у 2025 році становила 4 200 євро на місяць. Якщо працівник заробляє на рівні цього показника, він отримує 1 пенсійний бал за рік:

якщо дохід нижчий — нараховується менша частка бала;

якщо вищий — більше (наприклад, 1,5 бала за рік).

Таким чином, кількість балів безпосередньо залежить від офіційного доходу, з якого сплачуються внески до пенсійної системи.

Скільки "коштує" один пенсійний бал у Німеччині

Після виходу на пенсію всі накопичені бали підсумовуються і перетворюються на щомісячні виплати. Станом на 2025 рік один пенсійний бал дорівнює приблизно 40 євро на місяць. Для розуміння:

річний дохід близько 50 493 євро дає 1 бал;

річний дохід близько 75 739 євро — приблизно 1,5 бала.

Тобто людина із зарплатою на рівні 4200 євро на місяць за один рік роботи фактично "заробляє" близько 40 євро до своєї майбутньої щомісячної пенсії.

Скільки потрібно працювати, щоб отримувати 1000 євро на пенсії

Логічне питання — який стаж потрібен для більш-менш відчутної пенсії по міркам Німеччини. Якщо один бал дорівнює приблизно 40 євро, то, щоб отримувати 1000 євро щомісячної пенсії, потрібно накопичити близько 25 балів.

Це означає приблизно 25 років роботи із середньою зарплатою. Якщо ж заробіток нижчий — цей термін буде довшим. Якщо вищий — відповідно коротшим.

Варто враховувати, що навіть пенсія на рівні 1000 євро сьогодні в Німеччині вважається доволі скромною і може бути нижчою за фактичні витрати на життя.

Саме тому дедалі більше експертів наголошують, що державна пенсія — це лише базовий рівень забезпечення. І хоча система гарантує базові виплати, розраховувати лише на неї — ризиковано. Тому питання додаткових накопичень стає не менш важливим, ніж офіційна робота і стаж.

Раніше ми писали, що з 1 березня 2026 року уряд України ухвалив рішення підвищити пенсії на 12,1%. Після цього виплати збільшаться щонайменше на 100 грн, а максимально — на 2 595 грн.

Також ми розповідали, що мінімальна зарплата в Німеччині (Mindestlohn) — це найменша оплата за годину роботи, яку роботодавець зобов’язаний платити за законом. Вона однакова для всіх офіційних працівників — і для громадян, і для іноземців.