Українці в Німеччині — до чого готуватися і яких змін чекати в березні 2026

Українці були вимушені змінити домівку через повномасштабну війну, тому багато наших громадян проживають за кордоном у березні 2026 року. Вони витрачають гроші в Німеччині, керують транспортними засобами, працюють, навчаються, інтегруються у суспільство. Їх можуть зачепити деякі зміни, хоча серйозних нововведень найближчим часом не передбачається.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у Німеччині в березні.

Мінімальна зарплата в Німеччині

Станом на 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 13,90 євро/год., що гарантує працівникам щомісячну виплату приблизно 2 482 євро брутто. Це сума до вирахування обов’язкових податків і зборів, тобто "на руки" люди отримують менше.

За даними Федерального уряду Німеччини, в березні не планується перегляд соціальних стандартів, отже мінімальні доходи залишаться на поточному рівні. Підвищення варто очікувати з 2027 року — ставка за годину зросте до 14,60 євро (+13,88%). А місячна виплата буде становити щонайменше 2 606 євро брутто.

Нові страхові номерні знаки

За повідомленням спеціалізованого порталу inGermany, з 1 березня 2026 року запрацювали нові правила для водіїв мопедів, скутерів та електросамокатів. Вони повинні замінити страхові номерні знаки, оскільки минулорічні — зеленого кольору — стали недійсними.

Нові знаки мають бути чорного кольору. Водіння зі старими номерами фактично означає відсутність страхового полісу, що карається штрафними санкціями або позбавленням волі на строк до року. Отримати дійсні знаки можна безпосередньо у страхових компаній.

Статус тимчасового захисту

Рішенням Ради Європейського Союзу дія тимчасового захисту автоматично продовжується до 4 березня 2027 року. Українцям у Німеччині, які підпадають під відповідні умови, не доведеться особисто навідуватися до Ausländerbehörde, оскільки дозвіл на проживання залишився чинними.

Якщо наші громадяни тільки прибули, необхідно звернутися до центру первинного прийому (Erstaufnahmeeinrichtung), пройти розподіл по федеральній землі та подати документи до відомства у справах іноземців. Після цього видається тимчасовий дозвіл на легальне перебування.

