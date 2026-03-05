Украинцы в Германии — каких изменений ждать в марте 2026 года

Изменения и нововведения для украинцев в Германии. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Немало украинцев проживают за границей в марте 2026 года. Они тратят деньги в Германии, управляют транспортными средствами, работают, учатся, интегрируются в общество. Поэтому их могут затронуть некоторые изменения, хотя серьезных нововведений в ближайшее время не предвидится.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Германии в марте.

Минимальная зарплата в Германии

По состоянию на 1 января 2026 года минимальная заработная плата установлена на уровне 13,90 евро/час, что гарантирует сотрудникам ежемесячную выплату примерно 2 482 евро брутто. Это сумма до вычета обязательных налогов и сборов, то есть "на руки" люди получают меньше.

По данным Федерального правительства Германии, в марте не планируется пересмотр социальных стандартов, следовательно минимальные доходы останутся на текущем уровне. Повышения стоит ожидать с 2027 года — ставка за час вырастет до 14,60 евро (+13,88%). А месячная выплата будет составлять не менее 2 606 евро брутто.

Новые страховые номерные знаки

По сообщению специализированного портала inGermany, с 1 марта 2026 года заработали новые правила для водителей мопедов, скутеров и электросамокатов. Они должны заменить страховые номерные знаки, поскольку прошлогодние — зеленого цвета — стали недействительными.

Новые знаки должны быть черного цвета. Вождение со старыми номерами фактически означает отсутствие страхового полиса, что наказывается штрафными санкциями либо лишением свободы на срок до года. Получить действительные знаки можно непосредственно у страховых компаний.

Статус временной защиты

Решением Совета Европейского Союза действие временной защиты автоматически продлевается до 4 марта 2027 года. Украинцам в Германии, которые подпадают под соответствующие условия, не придется лично наведываться в Ausländerbehörde, поскольку вид на жительство остался в силе.

Если наши граждане только прибыли, необходимо обратиться в центр первичного приема (Erstaufnahmeeinrichtung), пройти распределение по федеральной земле и подать документы в ведомство по делам иностранцев. После этого выдается временное разрешение на легальное пребывание.

Напомним, финансовые выплаты для украинцев в Германии сократили. Если человек приехал после 1 апреля 2025 года, он теряет право на Bürgergeld, но может рассчитывать на программу для искателей убежища.

Также мы писали, что пенсионная система Германии базируется на накоплении баллов Entgeltpunkte. Зарплата 4 200 евро/мес. обеспечивает 1 баллом за год, который в 2025-м равнялся около 40 евро ежемесячной пенсии.